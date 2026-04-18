Provincia: il candidato Presidente Pasquale Aliberti si presenta a Capaccio

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha incontrato ieri, a Capaccio Paestum, gli ammministratori del territorio per chiedere loro supporto e sostegno verso la sua corsa alla presidenza della Provincia di Salerno. Presenti diversi amministratori del centro-destra provenienti da diversi comuni del salernitano.

I presenti

Diversi gli esponenti di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d’Italia e di Noi Moderati che hanno seguito l’incontro insieme ad alcuni cittadini. Ad intervenire, tra gli altri, durante la serata anche il Deputato Attilio Pierro, il Consigliere Regionale, Mimì Minella, il Consigliere Provinciale, Modesto del Mastro e il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

Le parole del candidato Presidente Aliberti

Aliberti ha spiegato ai presenti le motivazioni alla base della sua scelta di scendere in campo per assumere la presidenza della Provincia di Salerno e, ai microfoni di InfoCilento, ha ribadito la sua apertura al confronto con il candidato avversario per la presidenza dell’ente: Geppino Parente, sindaco del Comune di Bellosguardo.

“Ho reso noto che mi piacerebbe avere un confronto pubblico con il Sindaco Parente, sia perchè non lo conosco, sia perchè c’è bisogno di confrontarsi pubblicamente su questioni fondamentali come viabilità, edilizia scolastica, ambiente, ma anche su tutti quegli ambiti che coinvolgono la Provincia”, ha fatto sapere Aliberti auspicando ad un incontro.