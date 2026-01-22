Eccellenza, le gare del weekend: vittoria per Battipagliese e Santa Maria

In classifica resta invariato il distacco in vetta, la Polisportiva Santa Maria guadagna punti per la zona salvezza

Redazione Infocilento

Squadre di Eccellenza tornate in campo mercoledì 21 gennaio per il 22° turno di Campionato. Niente vittoria per l’Ebolitana bloccata in casa 0 a 0 dall’Agerola (leggi qui).

Non ne approfitta l’Apice che in casa pareggia a reti bianche con il Costa d’Amalfi. Vince la Battipagliese (leggi qui), con un pirotecnico 4 a 2 sul campo della Polisportiva Puglianello. In coda buona vittoria per la Polisportiva Santa Marina contro la Cenerentola Virtus Monteforte (leggi qui).

La classifica

A guidare la classifica restano gli eburini con 50 punti, l’Apice è fermo a 2 lunghezze mentre chiude il podio la Battipagliese. Agerola a 38 punti e Costa d’Amalfi e Solofra con 33 chiudono la zona play off. Spareggi, però, che potrebbero non disputarsi visto il distacco superiore ai 10 punti tra le prime della vetta e le quinte in classifica.

In coda la Virtus Monteforte a 16 punti; a 19 Puglianello e Angri; a 22 Baronissi e Santa Maria; i giallorossi accorciano sulla zona salvezza. A 24 Buccino e Rossoblù San Giorgio.

