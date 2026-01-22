Eccellenza, le gare del weekend: vittoria per Battipagliese e Santa Maria

Squadre di Eccellenza tornate in campo mercoledì 21 gennaio per il 22° turno di Campionato. Niente vittoria per l’Ebolitana bloccata in casa 0 a 0 dall’Agerola (leggi qui).

Non ne approfitta l’Apice che in casa pareggia a reti bianche con il Costa d’Amalfi. Vince la Battipagliese (leggi qui), con un pirotecnico 4 a 2 sul campo della Polisportiva Puglianello. In coda buona vittoria per la Polisportiva Santa Marina contro la Cenerentola Virtus Monteforte (leggi qui).

La classifica

A guidare la classifica restano gli eburini con 50 punti, l’Apice è fermo a 2 lunghezze mentre chiude il podio la Battipagliese. Agerola a 38 punti e Costa d’Amalfi e Solofra con 33 chiudono la zona play off. Spareggi, però, che potrebbero non disputarsi visto il distacco superiore ai 10 punti tra le prime della vetta e le quinte in classifica.

In coda la Virtus Monteforte a 16 punti; a 19 Puglianello e Angri; a 22 Baronissi e Santa Maria; i giallorossi accorciano sulla zona salvezza. A 24 Buccino e Rossoblù San Giorgio.