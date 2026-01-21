Eccellenza, il Santa Maria non sbaglia: tris al “Carrano” contro il Monteforte

Il Santa Maria Cilento vince contro il Virtus Monteforte 3-0 al “Carrano” e conquista tre punti preziosi nel turno infrasettimanale del girone B.

La partita

La prima azione offensiva è degli irpini con Tarallo, la sua conclusione è sporcata in angolo. Lo stesso numero 10 ospite ci prova all’8’ con un destro a giro, prodigioso l’intervento a salvare in angolo di Volzone. I cilentani rispondono al 10’ con Cascone dalla distanza, ma la mira non è precisa.

La Polisportiva sblocca il match al 14’ con Ndiaye: respinta corta della difesa ospite e sinistro potente alle spalle del portiere (1-0). Brividi per il Santa Maria quando al 18’ De Santis si accentra bene e calcia dal cuore dell’area baciando il palo alla destra di Volzone. Alla mezz’ora esatta ci prova anche De Pasquale, il suo tiro piazzato esce di un soffio. Sessanta secondi dopo Caprioli chiama in causa Sacco, super parata del portiere irpino.

Al 35’ è decisivo Ramacciotti in chiusura sul cross ravvicinato dell’ex Saponara. Rasoiata di Caprioli al 40’, ma il capitano non trova la porta. Al primo vero affondo nel secondo tempo il Santa Maria trova anche il 2-0 con Faye: l’attaccante finalizza con un piattone dopo aver dialogato con il compagno di reparto Ndiaye. Prova subito a riaprire la partita il Virtus Monteforte con un tiro di Palumbo sporcato in calcio d’angolo. Girandola di sostituzioni per mister Condemi che ritrova dopo un lungo infortunio Pappalardo.

Al 32’ tiro dalla distanza di Caprioli che rotola sul fondo. Al 38’ guizzo di Pappalardo che si mette in proprio, il suo “cucchiaio” termina fuori. Al 40’ si rivede la Virtus con il classe 2008 Cianci, si distende e salva Volzone. Al 43’ arriva anche il 3-0 con Ndiaye, doppietta per lui, che raccoglie una respinta di Sacco su un tiro di Margiotta e ribadisce in rete. Vicino al poker in pieno recupero Margiotta, ma nulla di fatto. La vittoria consente ai giallorossi di salire a quota 22 in classifica.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; Ramacciotti, Di Genio, Godoy (23’ pt Ciornei), Parisi (5’ st Carnesciali); Pipolo (27’ st Pappalardo), Caprioli, Cascone; Ndiaye, Faye (17’ st Margiotta), De Pasquale (27’ st Salzano). A disp.: Lettieri, Severino, Ippolito, Valente. All.: Condemi.

Virtus Monteforte (4-4-2): Sacco; Fusco, Palumbo, Esposito, De Santis (22’ st Vitiello); Cipolletta (41’ st Nigro), Barone (8’ st Senatore), De Napoli, Saponara (33’ st Cianci); Tarallo, Masecchia (41’ st Martignetti). A disp.: Di Cristofano, Lepore, Pesce, Cataldo. All. Eremita.

Arbitro: Amedeo Riahi di Lovere (De Rosa-Torraco)

Marcatori: 14’ pt e 43’ st Ndiaye (SM), 13’ st Faye (SM)

Ammoniti: Cipolletta (VM), De Pasquale (SM), Cascone (SM)

Note: 5-4 angoli. Recupero: 1’ pt e 3’ st