Salernitana: si blocca la trattativa per la cessione della società

Sembrava quasi tutto fatto per il passaggio del club granata al numero uno di Olidata Cristiano Rufini, ma tutto si è improvvisamente bloccato. A rallentare l’operazione, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato un problema definito in linguaggio tecnico “Liquid event”, legato all’aumento di capitale.

Nulla di fatto

Nella giornata di oggi erano previste le dimissioni del CDA, mentre era atteso per domani mercoledì 1° aprile il tanto atteso passaggio di consegne. Ma bisognerà aspettare ancora, le parti sono difatti impegnate adesso nel trovare una soluzione, e risolvere i problemi.

Intanto non si esclude l’interessamento di nuovi potenziali aquirenti, pronti ad approfittare del momento e a trattare con l’attuale presidente Iervolino.