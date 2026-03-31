Elezioni provinciali: Vittorio Esposito fuori dalla corsa. Ipotesi Parente

La provincia di Salerno verso le elezioni. Nei giorni scorsi il presidente facente funzione, Giovanni Guzzo, ha fissato la data del voto: dalle 8 alle 20 del 4 maggio, lunedì.

La situazione politica

A sollecitare un ritorno al voto era stata Forza Italia che evidenziava come la reggenza conseguente alla decadenza di Vincenzo Napoli, non potesse protrarsi per un tempo indeterminato. A serrare le fila in vista della scadenza elettorale è il centro-sinistra già certo di rieleggere il presidente di Palazzo Sant’Agostino. L’obiettivo sarebbe quello di individuare un sindaco in scadenza di mandato, un fedelissimo, disposto a guidare per un anno l’Ente per poi lasciare il posto a Vincenzo De Luca, intanto candidato sindaco di Salerno.

I nomi

Tre i nomi sondati: Vittorio Esposito, sindaco di Sanza, Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, e il primo cittadino di Monte San Giacomo Angela D’Alto.

Il primo, pur manifestando disponibilità, non sarà il candidato. Il ruolo di presidente della Provincia, infatti, sarebbe incompatibile con quello di commissario liquidatore del Consorzio Salerno 3. Esposito dovrebbe prima dimettersi da un incarico giunto in una fase cruciale. Anche Angela D’Alto non sarebbe la prima scelta: amministratrice giovane, desiderosa di affermarsi, potrebbe non essere convinta da un ruolo a tempo.

Resta in piedi l’ultima ipotesi, quella di Geppino Parente, che non disdegnerebbe un incarico del genere.