Cilento

Roccagloriosa, meeting di Forza Italia: 42 nuovi amministratori aderiscono al partito, ecco tutti i nomi

Un partito che cresce sempre di più nel Cilento e che ha la volontà di radicarsi sempre di più su tutto il territorio e di raggiungere numeri sempre più alti

Maria Emilia Cobucci

Sono 42 in totale i nuovi amministratori, provenienti dal Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che hanno deciso di aderire al partito di Forza Italia. Una piena partecipazione al partito che si è concretizzata nella giornata di ieri all’interno dell’aula consiliare del comune di Roccagloriosa.

Gli interventi

A fare gli onori di casa l’onorevole Attilio Pierro, vicesindaco del comune di Roccagloriosa, che dallo scorso mese di gennaio ha deciso di entrare a far parte del partito fondato da Silvio Berlusconi e di condividerne il progetto politico. Un’adesione, quella di Pierro, condivisa da altri 42 nuovi amministratori, tutti presenti ieri a Roccagloriosa.

Presente l’europarlamentare, Fulvio Martusciello

Un incontro che ha visto la presenza anche dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, dell’onorevole Guido Milanese, del vice capogruppo regionale di Forza Italia Roberto Celano e del consigliere regionale Mimì Minella. Un partito dunque che cresce sempre di più nel Cilento e che, come dichiarato da alcuni dei suoi massimi esponenti, ha la volontà di radicarsi sempre di più su tutto il territorio e di raggiungere numeri sempre più alti.

Ecco la lista completa degli amministratori che hanno aderito a Forza Italia:

  • Domenico Setaro: Vice Sindaco, San Rufo
  • Giuseppe Costa: Cons. Comunale, Caselle in Pittari
  • Marcello Ponzo: Cons. Comunale, Perito
  • Nicola Mondillo: Cons. Comunale, Perito
  • Antonietta Iuliano: Cons. Comunale, Castel S. Lorenzo
  • Antonio Buono: Pres. Consiglio, Castel S. Lorenzo
  • Gianfranco Ionnito: Cons. Comunale, Ispani
  • Amerigo Pierro: Cons. Comunale, Ispani
  • Giorgio Vassallu: Cons. Comunale, Torre Orsaia
  • Antonio Mariosa: Cons. Comunale, Torre Orsaia
  • Luigi Brusco: Assessore, Vibonati
  • Luigi Orlanno: Cons. Comunale, Vibonati
  • Cataldo Cianfaro: Cons. Comunale, Castelnuovo Cilento
  • Bernardo Pugliese: Cons. Comunale, Morigerati
  • Italo Caputo: Assessore, Morigerati
  • Immacolata Crusco: Cons. Comunale, Celle di Bulgheria
  • Gerardo Trotta: Assessore, Stio
  • Mirko Trotta: Cons. Comunale, Stio
  • Teresa Esposito: Assessore, Camerota
  • Daniele Zicarelli: Vice Sindaco, Torraca
  • Mimi Minella: Cons. Regionale, Regione Campania
  • Attilio Pierro: Deputato/Vice Sindaco, Roccagloriosa
  • Dario Ramaglietti: Cons. Comunale, Roccagloriosa
  • Francesco Surrentini: Cons. Comunale, Roccagloriosa
  • Nicola Marotta: Cons. Comunale, Roccagloriosa
  • Cataldo De Luca: Assessore, Roccagloriosa
  • Francesco Rosilli: Cons. Comunale, Felitto
  • Donato Manisera: Cons. Comunale, Pertosa
  • Andrea La Porta: Cons. Comunale, Pertosa
  • Federica Mignoli: Cons. Comunale, Polla
  • Giuseppe Di Ruggiero: Cons. Comunale, Omignano
  • Tullio Andresano: Cons. Comunale, Aquara
  • Italo Chirico: Cons. Comunale, Futani
  • Davide Giordano: Cons. Comunale, Piaggine
  • Carmine Antuoni: Vice Sindaco, Cannalonga
  • Antonio Di Mauro: Cons. Comunale, S. Giovanni a Piro
  • Emilio Masala: Cons. Comunale, Eboli
  • Flora Santoro: Cons. Comunale, Salento
  • Katia Allegro: Cons. Comunale, Alfano
  • Gianguido Cafiero: Cons. Comunale, Santa Marina
  • Carmine Nuvoli: Cons. Comunale, Felitto
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