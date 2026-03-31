Roccagloriosa, meeting di Forza Italia: 42 nuovi amministratori aderiscono al partito, ecco tutti i nomi

Sono 42 in totale i nuovi amministratori, provenienti dal Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che hanno deciso di aderire al partito di Forza Italia. Una piena partecipazione al partito che si è concretizzata nella giornata di ieri all’interno dell’aula consiliare del comune di Roccagloriosa.

Gli interventi

A fare gli onori di casa l’onorevole Attilio Pierro, vicesindaco del comune di Roccagloriosa, che dallo scorso mese di gennaio ha deciso di entrare a far parte del partito fondato da Silvio Berlusconi e di condividerne il progetto politico. Un’adesione, quella di Pierro, condivisa da altri 42 nuovi amministratori, tutti presenti ieri a Roccagloriosa.

Presente l’europarlamentare, Fulvio Martusciello

Un incontro che ha visto la presenza anche dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, dell’onorevole Guido Milanese, del vice capogruppo regionale di Forza Italia Roberto Celano e del consigliere regionale Mimì Minella. Un partito dunque che cresce sempre di più nel Cilento e che, come dichiarato da alcuni dei suoi massimi esponenti, ha la volontà di radicarsi sempre di più su tutto il territorio e di raggiungere numeri sempre più alti.

Ecco la lista completa degli amministratori che hanno aderito a Forza Italia: