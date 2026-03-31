Roccagloriosa, meeting di Forza Italia: 42 nuovi amministratori aderiscono al partito, ecco tutti i nomi

Sono 42 in totale i nuovi amministratori, provenienti dal Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che hanno deciso di aderire al partito di Forza Italia. Una piena partecipazione al partito che si è concretizzata nella giornata di ieri all’interno dell’aula consiliare del comune di Roccagloriosa.
Gli interventi
A fare gli onori di casa l’onorevole Attilio Pierro, vicesindaco del comune di Roccagloriosa, che dallo scorso mese di gennaio ha deciso di entrare a far parte del partito fondato da Silvio Berlusconi e di condividerne il progetto politico. Un’adesione, quella di Pierro, condivisa da altri 42 nuovi amministratori, tutti presenti ieri a Roccagloriosa.
Presente l’europarlamentare, Fulvio Martusciello
Un incontro che ha visto la presenza anche dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, dell’onorevole Guido Milanese, del vice capogruppo regionale di Forza Italia Roberto Celano e del consigliere regionale Mimì Minella. Un partito dunque che cresce sempre di più nel Cilento e che, come dichiarato da alcuni dei suoi massimi esponenti, ha la volontà di radicarsi sempre di più su tutto il territorio e di raggiungere numeri sempre più alti.
Ecco la lista completa degli amministratori che hanno aderito a Forza Italia:
- Domenico Setaro: Vice Sindaco, San Rufo
- Giuseppe Costa: Cons. Comunale, Caselle in Pittari
- Marcello Ponzo: Cons. Comunale, Perito
- Nicola Mondillo: Cons. Comunale, Perito
- Antonietta Iuliano: Cons. Comunale, Castel S. Lorenzo
- Antonio Buono: Pres. Consiglio, Castel S. Lorenzo
- Gianfranco Ionnito: Cons. Comunale, Ispani
- Amerigo Pierro: Cons. Comunale, Ispani
- Giorgio Vassallu: Cons. Comunale, Torre Orsaia
- Antonio Mariosa: Cons. Comunale, Torre Orsaia
- Luigi Brusco: Assessore, Vibonati
- Luigi Orlanno: Cons. Comunale, Vibonati
- Cataldo Cianfaro: Cons. Comunale, Castelnuovo Cilento
- Bernardo Pugliese: Cons. Comunale, Morigerati
- Italo Caputo: Assessore, Morigerati
- Immacolata Crusco: Cons. Comunale, Celle di Bulgheria
- Gerardo Trotta: Assessore, Stio
- Mirko Trotta: Cons. Comunale, Stio
- Teresa Esposito: Assessore, Camerota
- Daniele Zicarelli: Vice Sindaco, Torraca
- Mimi Minella: Cons. Regionale, Regione Campania
- Attilio Pierro: Deputato/Vice Sindaco, Roccagloriosa
- Dario Ramaglietti: Cons. Comunale, Roccagloriosa
- Francesco Surrentini: Cons. Comunale, Roccagloriosa
- Nicola Marotta: Cons. Comunale, Roccagloriosa
- Cataldo De Luca: Assessore, Roccagloriosa
- Francesco Rosilli: Cons. Comunale, Felitto
- Donato Manisera: Cons. Comunale, Pertosa
- Andrea La Porta: Cons. Comunale, Pertosa
- Federica Mignoli: Cons. Comunale, Polla
- Giuseppe Di Ruggiero: Cons. Comunale, Omignano
- Tullio Andresano: Cons. Comunale, Aquara
- Italo Chirico: Cons. Comunale, Futani
- Davide Giordano: Cons. Comunale, Piaggine
- Carmine Antuoni: Vice Sindaco, Cannalonga
- Antonio Di Mauro: Cons. Comunale, S. Giovanni a Piro
- Emilio Masala: Cons. Comunale, Eboli
- Flora Santoro: Cons. Comunale, Salento
- Katia Allegro: Cons. Comunale, Alfano
- Gianguido Cafiero: Cons. Comunale, Santa Marina
- Carmine Nuvoli: Cons. Comunale, Felitto