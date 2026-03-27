Sapri, “Volo!”: alla Casa del Buon Pastore la decima mostra d’arte

Si apre domani, sabato 28 marzo alla Casa del Buon Pastore di Sapri, la decima mostra d’arte dal titolo “Volo!”. Un’iniziativa partita da un’idea del compianto Senatore Francesco Castiello e dell’ex Assessore Franco Di Donato con il patrocinio del Comune di Sapri e che oggi ospita opere di autori contemporanei.
La storia
Nelle sale del palazzo Liberty che Giuseppe Cesarino donò alla sua Sapri, si avvicendano, in un percorso eclettico, gli stili delle Maestre e dei Maestri Maria Rosaria Verrone, Oleandro Zannini e Pia Pacella, Roberto D’Agostino, Lina Di Lorenzo, Carmela Di Menza, Salvatore Giuliano, Calogero Franco, Sandro D’Amico, Adalgisa Avino, Alfredo Costigliola, Flora D’Angelo, Rossella Mastalia, Rosaria Romano, Stefano Trapanese.
La mostra
La mostra “Volo!” ragiona sulla capacità di dell’arte di farci fermare a riflettere e in questo modo di consentire che ciascuno di noi sviluppi il proprio spirito critico, un pensiero individuale. Questo tipo di elevazione intellettuale consente di affrontare la propria volontà; di qui l’asserzione latina “Volo!” (“Io voglio!”) che dà il titolo alla mostra.
Appuntamento per il vernissage sabato 28 marzo a partire dalle ore 18; sarà poi possibile visitare la mostra con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 18 alle 21 fino a domenica 3 maggio.