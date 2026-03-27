Castellabate, un’estate di grande musica: Sal Da Vinci ed Ermal Meta in concerto in Villa Matarazzo

L’estate 2026 a Santa Maria di Castellabate si preannuncia ricca di emozioni e grandi appuntamenti musicali. Nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo torna la rassegna “Arena in Villa”, pronta ad accogliere alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano.

I primi nomi

Tra gli eventi più attesi spicca il concerto di Sal Da Vinci, reduce dal trionfo all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha conquistato pubblico e critica. L’artista napoletano, oggi più che mai in grande spolvero e amatissimo da tutte le generazioni, salirà sul palco il prossimo 10 agosto. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile, con un repertorio capace di unire tradizione e modernità, emozione e spettacolo.

Pochi giorni prima, l’8 agosto, sarà la volta di Ermal Meta, altro grande protagonista della scena musicale contemporanea, anch’egli tra i partecipanti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Con la sua scrittura intensa e le sue performance coinvolgenti, Ermal porterà a Castellabate uno show carico di energia e profondità artistica.

I biglietti

La rassegna “Arena in Villa” si conferma così uno degli appuntamenti culturali più importanti del territorio, capace di coniugare musica di qualità e una location d’eccezione immersa nel verde di Santa Maria di Castellabate. Nelle prossime settimane verranno annunciati altri importanti artisti che arricchiranno ulteriormente il cartellone di appuntamenti.

I biglietti intanto, sia per San Da Vinci che Ermal Meta, sono già in vendita attraverso i circuiti autorizzati online e nei rispettivi punti vendita.