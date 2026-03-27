Cilento

Castellabate, un’estate di grande musica: Sal Da Vinci ed Ermal Meta in concerto in Villa Matarazzo

Nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo torna la rassegna “Arena in Villa”, pronta ad accogliere alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano

Manuel Chiariello

L’estate 2026 a Santa Maria di Castellabate si preannuncia ricca di emozioni e grandi appuntamenti musicali. Nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo torna la rassegna “Arena in Villa”, pronta ad accogliere alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano.

I primi nomi

Tra gli eventi più attesi spicca il concerto di Sal Da Vinci, reduce dal trionfo all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha conquistato pubblico e critica. L’artista napoletano, oggi più che mai in grande spolvero e amatissimo da tutte le generazioni, salirà sul palco il prossimo 10 agosto. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile, con un repertorio capace di unire tradizione e modernità, emozione e spettacolo.

Pochi giorni prima, l’8 agosto, sarà la volta di Ermal Meta, altro grande protagonista della scena musicale contemporanea, anch’egli tra i partecipanti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Con la sua scrittura intensa e le sue performance coinvolgenti, Ermal porterà a Castellabate uno show carico di energia e profondità artistica.

I biglietti

La rassegna “Arena in Villa” si conferma così uno degli appuntamenti culturali più importanti del territorio, capace di coniugare musica di qualità e una location d’eccezione immersa nel verde di Santa Maria di Castellabate. Nelle prossime settimane verranno annunciati altri importanti artisti che arricchiranno ulteriormente il cartellone di appuntamenti.

I biglietti intanto, sia per San Da Vinci che Ermal Meta, sono già in vendita attraverso i circuiti autorizzati online e nei rispettivi punti vendita.

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