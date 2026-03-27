Weekend al Cinema: grande scelta tra Salerno e Provincia. Ecco tutti i film e gli orari

Il weekend si preannuncia ricco di appuntamenti per gli amanti del grande schermo in tutta la provincia di Salerno. Con un’offerta che spazia dalla fantascienza internazionale alle commedie italiane più attese, le sale del territorio offrono opzioni per ogni tipo di pubblico.

Salerno Città

Nel capoluogo, The Space Cinema Salerno (via A. Bandiera) si conferma il polo con la maggiore varietà. Tra i titoli di punta spicca il fantascientifico L’ultima missione: Project Hail Mary (vari orari tra cui 14:20 e 21:10) e la commedia Mi batte il corazón. Per gli amanti del brivido, in Sala 5 è in programma Scream 7 alle 15:05.

Al cinema Fatima, spazio all’impegno con Il bene comune (18:00, 20:00, 22:00), mentre al San Demetrio è protagonista la commedia Notte prima degli esami 3.0 con proiezioni alle 17:00, 19:30 e 22:00.

Novità nel Cilento: Agropoli e Vallo della Lucania

Si accendono i riflettori anche sulle principali sale del Cilento con una programmazione di grande richiamo:

Agropoli (Cineteatro Eduardo De Filippo): Pomeriggio dedicato a Il Bene Comune (ore 17:00 e 19:00), seguito in serata dalla commedia Notte prima degli esami 3.0 alle ore 21:00.

Pomeriggio dedicato a Il Bene Comune (ore 17:00 e 19:00), seguito in serata dalla commedia Notte prima degli esami 3.0 alle ore 21:00. Vallo della Lucania (Cineteatro Leo De Berardinis): Doppia scelta con Il Bene Comune alle 19:00 e il travolgente Mi batte il Corazón alle 21:00.

Doppia scelta con Il Bene Comune alle 19:00 e il travolgente Mi batte il Corazón alle 21:00. Vallo della Lucania (Cineteatro La Provvidenza): Serata tutta dedicata alla commedia con Mi Batte il Corazón, in programma alle 19:15 e alle 21:00.

Cava de’ Tirreni e l’Agro Nocerino

A Cava de’ Tirreni, il cinema Alambra propone Il bene comune alle 17:30 e Mi batte il corazón in doppia serata (19:30 – 21:30). A Nocera Inferiore, la Sala Roma punta su Mi batte il corazón (19:00 – 21:00), mentre a Pagani la Multisala La Fenice propone Jumpers – Un salto tra… alle ore 17:00.

Piana del Sele e Sud Salernitano

Il Cine Teatro Italia di Eboli offre una scelta tra Mi batte il corazón e Project Hail Mary (entrambi alle 18:00 e 21:00). A Pontecagnano, il CineMaximall offre una vasta selezione tra cui Cena di classe (16:40, 19:00, 21:00) e Notte prima degli esami 3.0 (18:00). Chiudono il quadro la Sala Consilina (Cinema Adriano) con Luce alle 19:00 e 21:00, e il Nuovo Cinema Iris di Lagonegro con Il bene comune alle 18:30.

Che siate alla ricerca di una serata romantica o di un pomeriggio in famiglia, le sale salernitane vi aspettano. Buona visione!