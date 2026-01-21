Eccellenza: la Battipagliese torna alla vittoria e spazza via la Polisportiva Puglianello

Nella ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria e spazza via la Polisportiva Puglianello a domicilio con un eloquente 4 a 2. Non inganni il risultato, però, perché il match per almeno quarantacinque minuti è stato in bilico.

La partita

La gara dai due volti, infatti, ha premiato ampiamente i padroni di casa nella prima frazione di gara e i bianconeri nella ripresa. Sul Puglianello si è abbattuto l’uragano Spagnuolo che, entrato tra primo e secondo tempo, ha messo a referto tre reti e un assist al bacio per il gol del sorpasso firmato da Abayian. Ma andiamo con ordine.

Il primo tempo è di chiara marca beneventana con la Battipagliese sulla difensiva. Si erge a protagonista Trapani che blocca, nell’ordine, Akrif e Cucciniello (al 1’), Alcantara (al 15’), di nuovo Akraf (al 19’) fino al palo colpito da Alcantara al 22’. Le mani di Trapani ancora protagoniste al 42’ per respingere la conclusione ravvicinata di Cacciottolo ma nulla può sul tap in a porta vuota di Cucciniello.

La Battipagliese è tutta in una conclusione da buona posizione di Abayian, dopo una bella iniziativa personale di Salvador, parata a terra dal portiere e in due tiri cross, prima Formicola e poi Vitale, allontanati senza affanni dalla retroguardia di casa.

Dagli spogliatoi esce Spagnuolo al posto di Paraggio e la Battipagliese cambia volto. Al 1’ Ripa apparecchia in profondità per l’esterno classe 2006 che non sbaglia; al 5’ lancio al bacio di Bisceglia dalle retrovie per l’inserimento sempre di Spagnuolo alle spalle della difesa e conclusione rasoterra imparabile; al 13’ sempre Spagnuolo ruba palla al portiere e crossa al centro per la testa di Abayian che appoggia nella porta rimasta sguarnita.

In tredici minuti la Battipagliese ribalta il risultato e annichilisce il Puglianello. Ci sarebbe gloria anche per Ripa al 19’ ma i piedi di Isernia negano la gioia al capitano bianconero. Spagnuolo trova il tris personale al 39’ sempre su imbucata di Bisceglia dalle retrovie. Nell’ultimo minuto di recupero Cacciottolo trova il classico gol dell’ex che chiude la contesa sul 2 a 4.

Il tabellino

POLISPORTIVA PUGLIANELLO: Isernia, Romanelli, Zampella (dal 10’s.t. Iaccarino), Coppola (dal 10’s.t. Della Valle), Alcantara (dal 5’s.t. Mignogna), Giobbe (dal 30’s.t. Pengue); Santangelo, Stallone, Cacciottolo, Cucciniello (dal 18’s.t. Thiam), Achraf. A disposizione: Tedesco, Giannini, Valentino, Pazzi. Allenatore: Martino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Camara, Olmos, Salvador (dal 20’s.t. Losasso), Formicola, Ripa, Paraggio (dal 1’s.t. Spagnuolo), Vitale, Fontanella (dal 25’s.t. Cafaro), Bisceglia, Abayian (dal 25’s.t. Cassese). A disposizione: Marra, Senatore, Suozzo, Balzano, Lodato.

Allenatore: IulianoRETI: 42’p.t. Cucciniello, 1’s.t. 5’s.t. e 39’s.t. Spagnuolo, 10’s.t. Abayian, 48’s.t. CacciottoloARBITRO: Signor Enrico Pasqua di Vibo Valentia

ASSISTENTI: Signor Davide Del Prete di Frattamaggiore e Gianny Scogliamiglio di Caserta

NOTE: Ammoniti: Cacciottolo, Formicola e Paraggio. Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 1’p.t. e 4’s.t. Spettatori: 100 circa. Trasferta vietata.