Eccellenza: pari a reti bianche tra Ebolitana ed Agerola

Finisce a reti bianche la gara tra Ebolitana ed Agerola, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone B
La partita
La capolista affronta l’Agerola, gara che inizia con il giusto piglio per gli uomini di Pirozzi. Subito protagonista il neo acquisto Tagliamonte. Al secondo girata di poco a lato, poi sessanta secondi dopo mette fuori di testa. Occasionissima per Hefiane al quinto: l’attaccante si invola verso la porta, il portiere De Luca esce alla disperata, e devia la palla in angolo. Undicesimo, De Sio per Hefiane che di testa, mette di poco a lato. Altra chance al minuto 29°per Hefiane: De Luca lo anticipa al limite dell’area. Trentunesimo si accentra Cavallo, ma il suo tiro è centrale, facile la parata del portiere. Altra palla rete con Tagliamonte al 42 esimo, palla alta sulla traversa. Dopo un minuto di recupero, fine del primo tempo.
La ripresa
Ripresa della gara con una grande occasione per Cavallo al quinto minuto, il suo tiro a giro è centrale e viene parato. Ancora Ebolitana un minuto dopo: cross di Hefiane per De Sio, che sottomisura non ci arriva. Decimo minuto, punizione di Said, alta sulla traversa. Buona chance per Bustos al minuto 12°, ma nell’area piccola liscia il pallone. Ebolitana sempre all’attacco, al 19 esimo, bel tiro a giro di Fernando deviato in angolo.
Ci prova l’Agerola con Gomez dopo ventitré minuti: diagonale di poco a lato. Capovolgimento di fronte e Maiello, spara alto da buona posizione. Proteste ebolitane al 35 esimo per un fallo di mano da parte di Esposito, non ravvisato dalla terna arbitrale. Due minuti dopo tiro pericoloso di Giannaula, palla a lato. Sfiorano il vantaggio Tagliamonte e Maiello che al minuto 42°, svirgolano il pallone sottomisura. Finisce zero a zero il match dopo tre di extra time.