Eboli: nasce il comitato per l’ospedale unico della valle del Sele. Aderiscono sindacati, politici e associazioni

All’indomani del Consiglio comunale di venerdì scorso, monotematico sulla questione sanità, ecco pronto il “Comitato per l’ospedale unico della Valle del Sele”.

“Questa prima riunione, che fa seguito alla delibera consiliare adottata venerdì sera, con la quale si chiede alla Regione Campania di rimodulare la programmazione stabilita nella Delibera regionale 367 del 19.6.2023, con la quale si stabilisce la costruzione di un nuovo ospedale da 304 posti letto a Battipaglia, è servita per stabilire la linea d’azione comune da intraprendere”, si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa di Palazzo di Città.

Il documento

“Già con la delibera di Consiglio comunale, infatti, si chiede di programmare e finanziare, su un sito stabilito in pieno accordo tra i comuni di Eboli e Battipaglia, l’ospedale unico della Valle del Sele che possa servire all’intero comprensorio, sia per funzionalità che per collocazione strategica, tale da garantire anche i comuni dell’entroterra che oggi afferiscono ad Eboli”, si legge nel documento

All’incontro hanno partecipato ed aderito le organizzazioni sindacali della sanità, i capigruppo consiliari di maggioranza e di minoranza, ad eccezione del Partito Democratico, le associazioni territoriali della sanità, della salute pubblica e finanche quelle culturali.

“A tal proposito sono già stati informati e saranno coinvolti tutti i sindaci del Valle del Sele”, conclude così la nota.

Il commento di un politico ebolitano

“Eppure nel consiglio comunale monotematico di venerdì scorso ad eccezione del Sindaco di Altavilla Silentina Francesco Cembalo, hanno dato forfait tutti gli altri amministratori locali e qualche esponente politico regionale addirittura non avrebbe ricevuto invito a partecipare”, chiosa un politico ebolitano che segue da vicino anche questa vicenda.