Eboli: Abbandono incondizionato di rifiuti. Protestano i residenti del centro e delle periferie

Ingombranti e suppellettili usurate sono stati scaricati all’ingresso di un fondo in barba alle regole più elementari di vivere civile. Su tutte le furie i residenti che continuano a dover fare i conti con questi fenomeni che ormai si ripetono con cadenza regolare.

Stessa sorta in via G. Vacca, in zona San Biagio, lungo corso Umberto fino alla Selice, nel borgo antico.

Non bastano segnalazioni e proteste, discariche a cielo aperto continuano ad essere alimentate quotidianamente.

I residenti chiedono interventi

Anche altre zone del centro storico sono interessate da questi sversamenti e i residenti continuano a chiedere l’intervento degli organi preposti per debellare questo fenomeno.

Nei giorni scorsi gli incivili sono stati multati

Nei giorni scorsi, gli incivili sono stati sanzionati nel tentativo di porre un freno all’inciviltà diffusa che rende invivibile la città alla maggioranza degli ebolitani, soprattutto in giornate così calde in cui la presenza di rifiuti maleodoranti per le strade rende vano qualsiasi tentativo di pulizia

Nonostante le diverse campagne di sensibilizzazione, i controlli costanti e il numero enorme di verbali elevati fino ad oggi gli abituè dell’inciviltà non si arrendono facilmente. Tutto ciò a discapito dei cittadini ligi alle regole.