“Detto tra Noi podcast”: trentaquattresima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, spazio al divertimento ma anche alla riflessione. Roberta e Donato vi regaleranno pillole di “saggezza” e di galateo tra divertenti battute e detti popolari. Poi, ancora, un passaggio sulle riprese di Bentornati al Sud nel Cilento e poi della riapertura, finalmente, del Pronto soccorso ad Agropoli.