“Detto tra Noi podcast”: quattordicesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

L’episodio di oggi parte con un ricordo dell’ultimo Imperatore della moda italiana e non solo: Mister Valentino Garavani. Tanti i messaggi di cordoglio e gli omaggi all’uomo che ha scritto la bellezza con “ago e filo”, il re del “Rosso Valentino” che ha scelto il “Blue Monday” per andare via. E poi, ancora, l’addio al padre di Stefano De Martino e le polemiche per la scelta della Rai di mandare, ugualmente in onda “Affari tuoi”.

Anche questa settimana gossip qui e là, dagli amori di Rocio Morales alle fiamme di De Martino, alle critiche per la cover di “Due vite” cantata da Laura Pausini e un decalogo di bon ton per le tanto amate e odiate note vocali.