“Detto tra Noi podcast”: quattordicesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

L’episodio di oggi parte con un ricordo dell’ultimo Imperatore della moda italiana e non solo: Mister Valentino Garavani. Tanti i messaggi di cordoglio e gli omaggi all’uomo che ha scritto la bellezza con “ago e filo”, il re del “Rosso Valentino” che ha scelto il “Blue Monday” per andare via. E poi, ancora, l’addio al padre di Stefano De Martino e le polemiche per la scelta della Rai di mandare, ugualmente in onda “Affari tuoi”.

Anche questa settimana gossip qui e là, dagli amori di Rocio Morales alle fiamme di De Martino, alle critiche per la cover di “Due vite” cantata da Laura Pausini e un decalogo di bon ton per le tanto amate e odiate note vocali.

Altre puntate:

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventottesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventisettesima puntata
Detto tra noi
“Detto tra Noi podcast”: tredicesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventiseiesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: venticinquesima puntata
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Articolo precedente Giovanni Fortunato Santa Marina, rinviata a febbraio l’udienza del processo Fortunato
Articolo Successivo Sequestro Capitello Capitello, abusi edilizi in una attività: scatta il sequestro
Nessun commento