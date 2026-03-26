“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantaquattresima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi ospite un grande attore, Gabriele Cirilli. Ospite nel salotto di Antonella e Roberta per parlare del suo ultimo spettacolo teatrale: “Gabriele Cirilli&family“, un grande show con la supervisione artistica di Carlo Conti e con gli attori de la “Factory” di Cirilli, ma non solo, l’artista si è anche raccontato tra esperienze nuove e quelle che hanno particolarmente segnato la sua carriera.

Nella rubrica “Qui&Là”, un salto ad Altavilla Silentina per per scoprire i lavori all’uncinetto delle “Uncinettine di Lorylu” che hanno trasformato il centro storico in “Alice nel paese delle meraviglie” e poi un’antica tradizione che rivive nel comune di Salvitelle il giorno della domenica delle Palme.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”: un consiglio per vivere la giornata con lentezza nella giornata mondiale che celebra proprio il vivere lento.