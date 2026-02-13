“Crimini e delitti”: prosegue l’allarme furti sul territorio cilentano, ecco le misure messe in campo

Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata di “Crimini e Delitti” al centro della discussione: l’emergenza furti sul territorio cilentano che non accenna a placarsi. L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum è scesa direttamente in campo contro l’ondata di furti attivando un servizio di pattugliamento notturno. A tal proposito, ad intervenire in trasmissione, è stato il sindaco Gaetano Paolino.

