Controllo ginecologico: un appuntamento essenziale per la salute femminile

Redazione Infocilento

7 Agosto 2025

Medico

Prendersi cura di sé significa anche dedicarsi alla prevenzione. Ogni donna, a prescindere dall’età o dall’eventuale presenza di disturbi, dovrebbe sottoporsi a una visita ginecologica di controllo almeno una volta l’anno. È un gesto semplice ma fondamentale per monitorare il ciclo mestruale, la situazione ormonale, la fertilità e per intercettare in tempo eventuali patologie dell’apparato riproduttivo.
Alla Clinica Parioli di Roma le visite vengono effettuate in un contesto sicuro e riservato, da specialisti esperti e attenti al benessere della paziente.

Quando prenotare una visita ginecologica
Oltre al controllo annuale, rivolgersi al ginecologo è consigliato in presenza di:

  • Dolori pelvici ricorrenti o particolarmente intensi
  • Perdite anomale, irregolarità mestruali o cicli molto abbondanti
  • Infezioni vaginali che tendono a ripresentarsi
  • Dubbi o difficoltà su contraccezione e fertilità
  • Necessità di controlli pre-concezionali o durante la gravidanza
  • Esigenze di monitoraggio in menopausa

Anche l’assenza di sintomi non è garanzia di salute: il check-up periodico resta la forma di prevenzione più efficace.

Visita ginecologica a Roma: servizi dedicati a ogni fase della vita
Le pazienti possono contare su percorsi diagnostici e terapeutici completi, tra cui:

  • Visite approfondite con ecografia transvaginale in sede
  • Pap test e test per la ricerca del papillomavirus (HPV)
  • Valutazioni ormonali e monitoraggio dell’ovulazione
  • Programmi dedicati a menopausa, endometriosi, fibromi e cisti ovariche
  • Consulenze per fertilità e Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) in collaborazione con centri specializzati
  • Diagnostica pre-natale, come amniocentesi e villocentesi

Grazie a un approccio integrato, la Clinica Parioli accompagna le donne in tutte le fasi della vita, dalla prevenzione alla gravidanza, garantendo professionalità e attenzione personalizzata.

