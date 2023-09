Comuni ciclabili: a Capaccio Paestum nuovi interventi per la mobilità

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha recentemente adottato un provvedimento strategico volto a potenziare i servizi legati alla mobilità sostenibile all’interno del territorio comunale. Questo atto d’indirizzo riflette la volontà dell’amministrazione comunale nel promuovere e sostenere la diffusione modalità di trasporto più ecologiche.

Turismo sostenibile: le novità

La mission è attirare flussi turistici consapevoli delle bellezze naturali e culturali del territorio, al di là delle stagioni tradizionali. In quest’ottica, l’amministrazione comunale si concentra sulla promozione di un turismo naturalistico e delle attività all’aria aperta, come il cicloturismo e le escursioni in mountain bike.

Queste iniziative mirano a garantire un flusso turistico costante durante tutto l’anno, rendendo la città una meta ambita per gli appassionati di ciclismo e gli amanti della natura.

Un Impegno Precoce per la Mobilità Sostenibile

Il Comune di Capaccio Paestum ha iniziato a tracciare la sua strada verso la mobilità sostenibile già nel febbraio 2020, quando ha aderito al progetto “Comuniciclabili Flab”. Questo progetto si impegna a ridurre il traffico veicolare promuovendo alternative come il trasporto pubblico, la mobilità a piedi e in bicicletta.

Nel giugno 2021, il Comune ha ricevuto un prestigioso riconoscimento come “Comuni Ciclabili 2021” in virtù delle numerose iniziative legate alla mobilità sostenibile e all’uso della bicicletta. L’obiettivo per il futuro è mantenere questo riconoscimento anche quest’anno.

Potenziamento dei Servizi e delle Infrastrutture

Per sostenere questa crescente tendenza verso la mobilità sostenibile, l’amministrazione comunale sta prendendo in considerazione ulteriori miglioramenti dei servizi esistenti. Una delle iniziative principali è l’installazione di rastrelliere per le biciclette, con l’obiettivo di incentivare i cittadini locali e i turisti ad utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Questo investimento mira a rendere più accessibile ed efficiente la mobilità sostenibile all’interno del Comune, contribuendo a creare un ambiente più sano e vivibile per tutti i suoi abitanti.