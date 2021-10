Capaccio Paestum e Castellabate aprono le porte del Cilento al turismo dell’Est

Dal 25 al 29 ottobre Capaccio ospiterà la troupe di una nota TV russa. Grazie all’impegno dell’Associazione di promozione sociale e territoriale O Cilento Aps, guidata dalla dinamica Presidente di madre lingua russa Olga Yegorova, saranno trasmesse su un canale russo, le immagini salienti di uno speciale format TV, che metteranno in risalto le peculiarità cilentane, dalla storia alla cultura, dalle tradizioni alla gastronomia, a tutto il folklore che il Cilento è in grado di irradiare nel mondo.

A supportare l’encomiabile iniziativa di promozione sociale e territoriale della O Cilento APS, diversi sponsor d’eccellenza oltre al patrocinio morale ed economico della città di Capaccio Paestum e Castellabate.

L’iniziativa, volta a sponsorizzare le ineguagliabili bellezze del territorio, raggiungerà in Russia un bacino di utenza pari a 3 milioni di telespettatori, ma si andrà anche oltre visto che il format è molto seguito dai residenti di lingua russa che soggiornano per lavoro nella Unione Europea, garantendo così una preziosa visibilità in grado auspicabilmente di aprire gli orizzonti del nostro bel Cilento ad un nuovo turismo di qualità, come quello offerto dal target di medio alto profilo dei turisti provenienti dai paesi dell’Est.

Si chiama Federico Arnaldi il giovane presentatore della trasmissione russa, tra l’altro italiano d’origine, che insieme ad Olga compirà un vero e proprio viaggio alla scoperta del fascino unico e antico del Cilento. Passeggeranno nell’area archeologica, all’ombra dei templi; degusteranno la vera mozzarella doc dell’azienda Barlotti; proveranno l’emozione di attendere i pescatori alle prime luci dell’alba, dal ritorno in barca con il pescato del giorno, che avranno modo di assaporare grazie alla tradizionale ma innovativa cucina di Vincenzo Carola; vivranno l’atmosfera magica del borgo antico di Agropoli, dove saranno accolti dal folklore di gruppi musicali e danzatrici popolari.

Alla dispensa San Salvatore li attenderanno le massaie, le forti donne del Cilento, e berranno il nettare di Pagano, personalità di spicco del panorama pestano. Ad accompagnarli in questa avventura anche Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo.

Panni stesi, artigiani locali e personaggi con il dialetto tipico del meridione, aspetteranno Federico nella rinomata piazzetta di “Benvenuti al Sud”, a Castellabate.

In questo quadro ambizioso, per illustrare al meglio una Terra dalle mille sfumature come il Cilento, non poteva mancare la Triglia di Licosa dell’azienda Alici di Menaica.

Dulcis in fundo, con le ultime riprese dal resort San Francesco, l’affascinante Olga, ammalierà tutti con la sua cucina, così anche in Russia potranno scoprire la fragranza e gli aromi della ricetta dei fiori di zucca “ndurati e fritti” e le “Lagane e Ceci”.

Il tutto sarà supportato dall’agenzia di comunicazione digitale Keysell e dallo staff di Cilento in Tavola per la registrazione di un backstage dell’intera iniziativa, per dare ancora più visibilità all’evento anche sui social.