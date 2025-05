Casa in un borgo di mare? Idee per arredarla con stile (e buon senso)

Come portare dentro casa quell’atmosfera unica salernitana senza snaturare il fascino antico del borgo?

Tra le viuzze di Pisciotta o le terrazze con vista su Palinuro, il segreto sta nel mixare il moderno con il racconto del territorio.

La sfida è proprio quella di non trasformare casa in un ufficio newyorkese, ma di renderla viva, accogliente e soprattutto in armonia con la vita di borgo, fatta di cene a base di pesce fresco e passeggiate al tramonto sul lungomare.

Nomi come Novamobili o Calligaris sono spesso un punto di partenza nelle scelte di arredo, perché uniscono l’alta qualità con il design più innovativo e moderno, ma mantenendo un certo stile mediterraneo.

Scopriamo insieme cosa considerare quando si arreda un appartamento in un vicolo di mare.

Puntare su materiali naturali e colori chiari

Nel Cilento, la luce del sole entra naturalmente dalle finestre quasi per tutto l’anno, non solo d’estate. Per questo è importante scegliere colori chiari, come il bianco, il beige, il tortora, che riflettono la luce e rendono la casa ariosa.

Il legno naturale, che sia in mobili, pavimenti o dettagli, deve esserci. Pensa a una credenza in legno grezzo, magari di design come quelle di Porada, con cui mettere in mostra le ceramiche artigianali di Vietri sul Mare.

I tessuti devono essere leggeri: lino e cotone, da usare per tende, cuscini e copriletti, in nuance naturali o con motivi a righe, richiamando la classica estetica marina.

Abbinare pezzi moderni a oggetti tradizionali

Non serve riempire casa di oggetti vecchi, ma qualche pezzo caratteristico aggiunge subito personalità. Puoi inserire un lampadario in ferro battuto fatto da un artigiano locale o qualche ceramica dipinta a mano.

Per il resto, conviene puntare sul moderno, ma con equilibrio.

Un esempio?

Sedie da pranzo come le Caratos di Maxalto si abbinano perfettamente a un grande tavolo rustico in legno massello, un pezzo robusto e caldo che richiama l’atmosfera rurale del territorio. Non cadere però nella trappola di pensare che design significhi necessariamente buon gusto.

Evita mobili e complementi di arredo troppo plasticosi come quelli proposti da Kartell, che spesso stonano in un ambiente che vuole richiamare la naturalezza.

Scegli piuttosto materiali autentici e punta su pezzi che durino nel tempo, proprio come i borghi del Cilento, d’altronde, che hanno saputo conservare il loro fascino autentico nonostante i cambiamenti.

Spazi esterni da vivere tutto l’anno

Ma nel Cilento, come si sa, la casa non finisce alle quattro mura. Gli esterni contano, e non poco.

Per arredare terrazzi e giardini, scegli sedie e tavoli resistenti, magari in teak o alluminio, e aggiungi qualche pianta in vaso, come bouganville, ulivi nani o piante aromatiche. Per chi ama lasciare le finestre aperte in estate, il profumo di rosmarino che ti entra in casa è ineguagliabile.

Dai un’occhiata ai prodotti di Roda e ora immaginati un loro tavolo da pranzo all’aperto dove poter gustare un piatto di scialatielli allo scoglio o una bella parmigiana di melanzane, accompagnati da un bicchiere di Aglianico locale.

Anche in inverno, con qualche coperta e luci calde, questi spazi diventano perfetti per momenti di relax insieme agli amici.

La scelta di arredi di design qui è irrinunciabile: solo i mobili di qualità garantiscono la sopravvivenza ai mesi più freddi e burrascosi.

Non dimenticare la funzionalità

Vivere in un borgo di mare nel Cilento significa spesso fare i conti con case dallo spazio limitato o dalle forme particolari, tipiche delle costruzioni storiche.

Non è raro infatti che le stanze siano piccole, con soffitti bassi o pareti irregolari, un retaggio di tempi in cui si costruiva per necessità e non per estetica. Per questo motivo, quando si tratta di arredare, la funzionalità diventa un elemento imprescindibile.

Mobili salvaspazio come i divani letto di Campeggi rappresentano un vero e proprio salvavita: durante il giorno offrono comfort e stile, di sera si trasformano in comodi posti letto per ospiti o per la famiglia, senza occupare spazio extra.

Allo stesso modo, i tavoli allungabilidi Ligne Roset permettono di adattare l’ambiente alle esigenze del momento, passando facilmente da una cena intima a un pranzo con più persone senza dover sacrificare metri quadrati inutilmente.

Infine, vale la pena considerare anche soluzioni più creative, come letti a soppalco o armadi a muro, che sfruttano al massimo l’altezza delle stanze, spesso sottovalutata in queste case.

L’obiettivo è chiaro: non solo arredare, ma farlo in modo intelligente, mantenendo libertà di movimento e una sensazione di ordine che in uno spazio piccolo è fondamentale per non sentirsi mai stretti o soffocati.

In un borgo di mare dove il ritmo è più lento e la vita si svolge spesso all’aperto, dentro casa bisogna poter respirare, letteralmente e metaforicamente.