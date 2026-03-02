Attualità

Capaccio Paestum, al via il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: una città senza ostacoli

Il Comune di Capaccio Paestum avvia l'iter per il PEBA. Scopri come l'Amministrazione Paolino intende abbattere le barriere architettoniche per una città più inclusiva

Redazione Infocilento
Disabili

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum compie un passo verso l’inclusione e la modernizzazione del tessuto urbano. L’esecutivo guidato dal Sindaco Gaetano Paolino ha ufficialmente avviato le procedure per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). L’obiettivo dichiarato è la garanzia della piena fruibilità degli spazi pubblici, assicurando che ogni cittadino, con particolare riguardo alle persone con disabilità, possa muoversi liberamente e senza ostacoli sul territorio comunale.

Il quadro normativo e gli obiettivi del Piano

L’adozione del PEBA non rappresenta solo una scelta di civiltà, ma risponde a precisi obblighi normativi nazionali volti a garantire l’accessibilità universale. Il piano si muove su tre direttrici legislative fondamentali: la Legge 41/1986, che ha introdotto l’obbligo del PEBA per gli edifici pubblici; la Legge 104/1992, che ha esteso tale dovere agli spazi urbani come strade, piazze e parchi; e il D.M. 236/1989, che stabilisce i criteri tecnici necessari per superare le barriere esistenti. Attraverso questo strumento, il Comune punta a rendere edifici e percorsi urbani accessibili a tutti, indipendentemente dalle capacità motorie o sensoriali dei singoli.

Le fasi del procedimento: dall’analisi alla partecipazione

L’iter per l’attuazione del Piano si articolerà in diverse fasi tecniche e consultive. Il primo step prevede un’accurata analisi dello stato di fatto, volta a mappare gli ostacoli presenti negli edifici e lungo i percorsi cittadini. Seguirà la fase di progettazione, dove verranno definite le soluzioni tecniche per l’abbattimento delle barriere. Una volta adottato dalla Giunta, il Piano sarà presentato alla cittadinanza e alle associazioni di categoria per raccogliere osservazioni e suggerimenti, assicurando un processo partecipativo prima dell’approvazione definitiva, che spetterà al Consiglio Comunale.

Leggi anche:

Capaccio Paestum, al via il restyling del “Mario Vecchio”: aggiudicati i lavori per oltre 600mila euro

Le dichiarazioni del Sindaco Gaetano Paolino

“Per noi – dichiara il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino – è assoluta priorità garantire l’accessibilità, l’inclusione sociale, sicurezza e autonomia per persone con disabilità, migliorando la vivibilità urbana per tutti. L’adozione e l’attuazione del PEBA trasformerà la nostra città in un ambiente più sicuro, moderno e aperto, rispondendo anche alla crescita del turismo accessibile. La redazione del Piano seguirà criteri di partecipazione attiva, coinvolgendo le associazioni locali per la disabilità nella fase di analisi dei bisogni”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Giuseppe Lanzara

Giuseppe Lanzara alla guida del PD in Provincia: “Lavorerò per risultati tangibili nei territori”

Giuseppe Lanzara è il nuovo Capogruppo del PD nel Consiglio Provinciale di Salerno. Scopri le dichiarazioni e gli obiettivi per il futuro del territorio

Aquara: inaugurata questa mattina la nuova palestra comunale

A prendere parte alla cerimonia tanti amministratori del territorio e il Consigliere Regionale Luca Cascone.

Omicidio Sant'Egidio Monte Albino

Giallo a Sant’Egidio del Monte Albino: muore 60enne in ospedale, fermata la moglie per omicidio

60enne muore dopo il ricovero in ospedale. La Procura ferma la moglie: l'avrebbe colpito con un'arma da taglio

ASL Salerno, Telemedicina per tutti: via agli Ambulatori Virtuali di Comunità

Presentato questa mattina il progetto che coinvolge - per ora - ben 127 comuni dei 158 del salernitano e che si pone come obiettivo quello di aiutare sia le persone più anziane a poter usufruire del servizio di televisita

Teggiano Polizia Municipale

Teggiano: arrivano quattro nuovi agenti di Polizia Municipale

Quattro nuovi agenti e più controlli sul territorio comunale. La soddisfazione del sindaco Di Candia

Dubai

Guerra nel Golfo: la testimonianza dei salernitani bloccati negli Emirati

Salernitani bloccati negli Emirati Arabi Uniti dopo l'attacco nel Golfo. Le testimonianze di Andrea Vento e Italo Santoro sulla sicurezza e la paura a Dubai

Poste San Gregorio Magno

L’ufficio postale di San Gregorio Magno riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione

Nuovi servizi grazie al progetto Polis per i centri con meno di 15mila abitanti

Agropoli: successo per la seconda sfilata di Carnevale

L'edizione 2026 del Carnevale di Agropoli va in archivio con un bilancio estremamente positivo, sigillato dal recupero della sfilata del martedì grasso che ha trasformato le strade cittadine in un palcoscenico a cielo aperto.

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 2 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello. Il tg di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 13.55 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55, 19.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.

Barriere architettoniche in Campania: Salerno unica città con un piano, Napoli non risponde

'indagine dell'Associazione Luca Coscioni rivela i ritardi della Campania sui PEBA: solo Salerno ha avviato l'iter, mentre Napoli e le altre province restano indietro.

Campo da calcio

Calcio: pari interno per la Gelbison, male Santa Maria e Agropoli. Gli highlights

Weekend dal sapore amaro per le cilentane. Soddisfatta a metà la Gelbison

Castelnuovo Cilento frana

Castelnuovo Cilento, allarme sicurezza nel centro storico, Visione Comune denuncia cedimenti in via San Cataldo

I consiglieri di "Visione Comune" denunciano il grave dissesto strutturale in via San Cataldo a Castelnuovo Cilento. Richiesto intervento urgente per la pubblica incolumità