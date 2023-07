Camion si ribalta lungo la Mingardina: trasportava l’attrezzatura per il concerto di Andrea Sannino

Nella notte un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente lungo la Mingardina, tra Poderia e Palinuro.

Il veicolo protagonista del sinistro stava trasportando l’attrezzatura utilizzata per il concerto del noto cantante napoletano Andrea Sannino. Proveniva proprio da Camerota Capoluogo dove era programmato l’evento, quando è finito fuori strada per cause ancora in via di accertamento, ribaltandosi a margine della carreggiata e adagiandosi su un fianco.

Intervento della gru e dei carabinieri

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione. Nonostante la dinamica del sinistro, fortunatamente non si sono registrati feriti. Questa mattina, con l’ausilio di una gru, sono iniziate le operazioni di recupero del camion e delle attrezzature.

Disagi al traffico veicolare

L’incidente nella notte ha causato soltanto lievi disagi al traffico veicolare lungo la strada Mingardina. Maggiori criticità questa mattina durante le operazioni di recupero.

Ripristino della normale viabilità

Le autorità competenti, consapevoli dell’importanza di ripristinare rapidamente la normale viabilità nella zona, stanno lavorando per risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

Durante il weekend, infatti, la Mingardina è percorsa non solo da residenti ma da tanti vacanzieri che raggiungono le località costiere di Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota.