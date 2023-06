Sondaggio: rincari per le vacanze estive 2023. Come sarà la tua estate?

Secondo Federconsumatori, quest’estate le vacanze costano care. L’inflazione sta incidente notevolmente sui mesi di relax degli italiani, negli ultimi tempi, infatti, abbiamo assistito a un significativo aumento di prodotti e servizi essenziali, diventando così difficile pianificare le vacanze estive.

Ma a quanto ammonta il caro estivo 2023?

I rincari riguardano maggiormente hotel, pensioni, b&b e strutture ricettive varie, le cui tariffe secondo dati ISTAT sono salite in media del +15,2% rispetto al 2022, con punte del +18% per alberghi e motel, mentre villaggi vacanza a campeggi costano l’11,1% in più.

Si predilige il last minute: le offerte dell’ultimo momento, per alcuni, sono l’ultima spiaggia.

I risultati del sondaggio

L’ultimo sondaggio settimanale ha rivelato che il 75% dei nostri utenti resterà a casa sua. Abolite mete esotiche o relax di montagna. Il turismo è “local”. Mentre per il 25% che parte lo stesso, non importa se dovrà pagare in più per il fitto di un ombrellone…quei quindici giorni di ferie sono sacrosanti.

Ad essere più richieste sono le ultime settimane di luglio e le due centrali di agosto.

Caro vacanze anche nella gastronomia

L’aumento dei prezzi però, ha riguardato anche il settore gastronomico. Pensate che il prezzo medio dei gelati ha registrato in Italia, solo a maggio, un incremento medio del +22% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Insomma, caro mi costa questo gelato…e queste vacanze.