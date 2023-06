Il Comune di Agropoli rinnova per l’estate 2023 l’iniziativa “Spiaggia solidale”

Il Comune di Agropoli conferma anche per il 2023 l’iniziativa molto apprezzata della “Spiaggia solidale”. Questa iniziativa, rivolta a persone con disabilità e associazioni/enti del terzo settore per disabili e per minori a rischio e sotto tutela collocati presso strutture per minori, si svolgerà come di consueto su un’area demaniale in località San Marco, adiacente allo stabilimento balneare “Il Raggio Verde”.

Periodo di attività e servizi offerti

Il servizio della “Spiaggia solidale” sarà attivo dal 15 giugno al 31 agosto 2023. La spiaggia sarà attrezzata con ombrelloni e sedie, e sarà presente una discesa a mare idonea che consentirà a tutti di entrare in acqua e fare il bagno. Inoltre, gli altri servizi offerti dallo stabilimento balneare saranno accessibili e fruibili.

Come partecipare e presentare la domanda

Per partecipare all’iniziativa, è necessario compilare l’apposita domanda, reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Agropoli all’indirizzo www.comune.agropoli.sa.it. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta e può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli o inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it.

Un’importante iniziativa per il sostegno dei più deboli

Il sindaco Roberto Mutalipassi e il vicesindaco, nonché assessore alle Politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo, sottolineano l’importanza di riproporre questa iniziativa che ha ottenuto un crescente successo negli anni. La “Spiaggia solidale” offre una risposta concreta alle persone con disabilità e ai minori, offrendo loro la possibilità di godersi gratuitamente una giornata al sole.

Questo appuntamento annuale è reso possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, rappresentando un gesto di solidarietà verso i più deboli della comunità.