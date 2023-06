Mare senza barriere: ad Agropoli torna la spiaggia senza barriere, un luogo speciale dedicato alle persone con disabilità

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Agropoli offre il servizio “spiaggia solidale”. Si tratta di un progetto che punta all’inclusione sociale di molteplici famiglie con all’interno soggetti con disabilità,

promuovendone il benessere psicofisico e sociale.

L’iniziativa

Agropoli, una delle località turistiche più frequentate dai vacanzieri, si impegna a garantire l’accessibilità alle spiagge libere anche per le persone con disabilità. La decisione è stata presa considerando le sfide che molte persone affrontano nell’entrare in acqua e fruire delle spiagge durante il periodo estivo. Nello specifico la passerella sarà installata presso il tratto di litorale adiacente al lido “Il Raggio Verde” in via San Marco.

Il progetto

Il tratto di spiaggia individuato sarà gestito dall’ufficio dei servizi sociali del Comune di Agropoli e si avvarrà delle attrezzature e dal personale messo a disposizione. Il servizio, inoltre, sarà di notevole beneficio anche per attività ludiche, rivolte allo svago dei bambini (a titolo gratuito).

Inoltre la proprietaria del lido ha chiesto l’occupazione di una parte di area demaniale marittima in adiacenza al proprio stabilimento balneare, al fine di attrezzarla con ombrelloni e sedie per persone con disabilità.

L’importanza delle spiagge rivolte alle persone con disabilità

Negli ultimi anni, in Italia si è verificato un notevole incremento delle spiagge accessibili alle persone con disabilità. Questo è il risultato di un’incrementata sensibilità che ha portato alla creazione di nuovi servizi e alla riorganizzazione degli stabilimenti balneari al fine di accogliere al meglio le esigenze specifiche delle persone con disabilità.

Per rendere ancora più agevole l’accesso alle spiagge, sono state costruite rampe e percorsi, inoltre, molte spiagge accessibili offrono anche servizi di assistenza dedicati, come personale qualificato che aiuta le persone con disabilità a godere al meglio delle loro giornate al mare.