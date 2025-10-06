Calcio: vincono Ebolitana , Battipagliese ed Agropoli. Tutti i gol delle salernitane

Soltanto la Polisportiva Santa Maria non porta punti a casa. Pareggia la Gelbison, vincono le altri

A cura di Ernesto Rocco

Weekend positivo per le formazioni salernitane impegnate nei campionati dilettantistici. Solo il Santa Maria non porta a casa punti mentre la Gelbison non va oltre il pari contro il Castrum Favara.

Le gare

In Eccellenza la Battipagliese si impone contro il Salernum Baronissi di misura, con un gol del solito Ripa. Bene l’Ebolitana che con un gol per tempo liquida la Sanseverinese. Nel campionato di Promozione vittoria per 3 a 1 per l’Agropoli

Tutti i gol

Castrum Favara – GelbisonGuarda gli hightlighs
Salernum – BattipaglieseGuarda gli hightlighs
Ebolitana – SanseverineseGuarda gli hightlighs
Santa Maria – CastelpotoGuarda gli hightlighs
Agropoli – Juventude StabiaGuarda gli hightlighs
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Camerota, masso invade la carreggiata sul Mingardo: atteso nel pomeriggio sopralluogo tecnico

Un sopralluogo esplorativo al quale prenderanno parte il Comune di Camerota, i…

Pollica

Lutto e indignazione: Pollica in silenzio contro l’orrore in Palestina

Il Comune di Pollica istituisce il lutto settimanale, ogni lunedì, dalle 9…

Padula si mobilita per la pace: richiesta ufficiale al Comune per il riconoscimento dello stato di Palestina

L’attivista del Movimento 5 Stelle chiede al Comune di Padula di schierarsi…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.