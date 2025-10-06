Calcio: vincono Ebolitana , Battipagliese ed Agropoli. Tutti i gol delle salernitane

Weekend positivo per le formazioni salernitane impegnate nei campionati dilettantistici. Solo il Santa Maria non porta a casa punti mentre la Gelbison non va oltre il pari contro il Castrum Favara.
Le gare
In Eccellenza la Battipagliese si impone contro il Salernum Baronissi di misura, con un gol del solito Ripa. Bene l’Ebolitana che con un gol per tempo liquida la Sanseverinese. Nel campionato di Promozione vittoria per 3 a 1 per l’Agropoli
Tutti i gol
|Castrum Favara – Gelbison
|Guarda gli hightlighs
|Salernum – Battipagliese
|Guarda gli hightlighs
|Ebolitana – Sanseverinese
|Guarda gli hightlighs
|Santa Maria – Castelpoto
|Guarda gli hightlighs
|Agropoli – Juventude Stabia
|Guarda gli hightlighs