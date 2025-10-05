Ebolitana: doppietta alla Sanseverinese

L’Ebolitana vince due a zero, con una rete per tempo e liquida la Sanseverinese.

Il match

La gara inizia senza particolari emozioni nei primi dieci minuti. La Sanseverinese, si difende e cerca di alleggerire la pressione degli uomini di mister Pirozzi.

Il vantaggio, arriva al sedicesimo con una rete stupenda di Cappiello. L’attaccante dal limite dell’area, addomestica il pallone,si gira su se stesso e disegna un tiro, imparabile per Munao. Palla sotto l’incrocio dei pali, si gonfia la rete, esplode il Dirceu.

Dieci minuti dopo, Spinola prova dalla distanza, la sfera termina di poco a lato. Sfiora il raddoppio ancora Cappiello, colpo di testa alto, a due minuti dalla fine del primo tempo. L’arbitro Aquino concede due minuti di recupero, poi duplice fischio e squadre negli spogliatoi, fine primo tempo.

Il secondo tempo

Inizia la ripresa con una bordata dal limite, che termina a lato, da parte di Pellecchia, al primo minuto. Chance per il capitano De Sio dopo 9° di gioco: diagonale parato da Munao, sulla respinta sempre De Sio, mette alto sulla traversa.

Ventiduesimo rasoterra di Ndiaye, devia in angolo Munao.Prova a reagire al ventottesimo la Sanseverinese. Punizione di Salerno, bravo Pappalardo in tuffo, a mettere in angolo.

Quarantunesimo, ci prova Hefiane, ma la sua punizione è centrale, para Munao. Tre minuti dopo, raddoppio di Hefiane. Passaggio di Ndiaye per il collega che trafigge Munao. Dopo quattro di recupero, triple fischio finale. Vittoria importantissima in vista del derby di domenica prossima, in trasferta, probabilmente a porte chiuse.

Il commento

A fine gara mister Pirozzi ha commentato:”vittoria importantissima, dobbiamo proseguire su questa strada e lavorare sodo. Domenica c’è il derby, lo prepariamo,ma poi ci saranno tutte le altre da affrontare con la stessa determinazione”