Agropoli, nasce il comitato di Futuro Nazionale: Domenico Amato alla guida del progetto

Il panorama politico di Agropoli si arricchisce di una nuova realtà. Dopo i primi passi mossi a Salerno ed Eboli, il movimento ispirato alle posizioni del Generale e Onorevole Roberto Vannacci approda ufficialmente nel cuore del Cilento.

Il coordinamento affidato a Domenico Amato

La guida della nuova sezione cittadina è stata affidata a Domenico Amato, nominato referente per il centro cilentano. Amato avrà il compito di strutturare il comitato e coordinare le attività dei sostenitori che hanno deciso di abbracciare la linea politica tracciata da Vannacci.

Gli obiettivi e l’identità di Futuro Nazionale ad Agropoli

Il progetto politico si pone l’obiettivo di intercettare l’elettorato che si riconosce in una visione identitaria e conservatrice:

“Ringrazio i vertici del partito del Generale ed Onorevole Roberto Vannacci Futuro Nazionale per la fiducia, ringrazio chi ha aderito e sta aderendo al progetto di una nuova destra vera e pura. Anche Agropoli sarà Futurista.”

Queste le parole di Domenico Amato, che rivendica con orgoglio l’appartenenza a una “destra vera” e annuncia una fase di espansione che non si limiterà solo ad Agropoli.

Espansione nel Cilento e verso Capaccio Paestum

L’attivismo di Futuro Nazionale non si ferma alla cittadina agropolese. Il coordinamento provinciale sta infatti lavorando intensamente per estendere la rete dei comitati in tutta la zona. Al momento, i riflettori sono puntati sulla vicina Capaccio Paestum, dove sono già in corso i lavori per la costituzione di un ulteriore presidio. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una rete solida tra i principali comuni della costa e dell’entroterra, portando avanti le istanze del movimento su scala locale.