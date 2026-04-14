Paestum, guasto idrico e chiusura anticipata: stop alle visite al Parco e al Museo. Scoppia la polemica

Una giornata che doveva essere dedicata alla cultura e alla scoperta si è trasformata in un martedì di pesanti disagi per Capaccio Paestum. A causa di un guasto improvviso segnalato dal Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, l’erogazione idrica è stata sospesa nell’intera area, costringendo il sindaco Gaetano Paolino a disporre anche la chiusura di diversi plessi scolastici. Tuttavia, le ripercussioni più critiche si sono registrate all’interno del Parco Archeologico di Paestum, proprio mentre il sito ospitava centinaia di studenti giunti per il Festival della Filosofia in Magna Grecia.

Stop forzato alle visite e polemiche sulla gestione

L’assenza di acqua ha messo rapidamente in ginocchio i servizi essenziali del sito Unesco. Con i serbatoi svuotati e l’impossibilità di garantire l’uso dei servizi igienici, la direzione si è vista costretta a ordinare la chiusura anticipata sia del Museo che dell’area archeologica a partire dalle ore 14:00 del 14 aprile 2026. L’episodio ha sollevato un’ondata di polemiche tra i visitatori e gli operatori: in molti si interrogano sul perché i sistemi di riserva non abbiano garantito l’autonomia necessaria, lamentando il danno d’immagine subito dinanzi a una platea così vasta di giovani turisti.

Le disposizioni della direzione e le modalità di rimborso

Per far fronte all’imprevisto, la direzione del Parco ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la situazione e fornire assistenza ai visitatori coinvolti dal disservizio:

“A causa dell’improvvisa interruzione dell’erogazione idrica, dovuta a lavori di somma urgenza non programmati da parte del Consorzio di Bonifica di Paestum, il giorno 14 aprile 2026, a partire dalle ore 14:00, è stata disposta la chiusura anticipata del Museo e dell’area archeologica di Paestum.”

L’amministrazione ha inoltre precisato che i titoli d’ingresso acquistati per la data odierna resteranno validi anche per le giornate del 15 e 16 aprile. Per chi fosse impossibilitato a tornare, è stata prevista una procedura di rimborso. Possono presentare istanza tutti coloro che non hanno potuto accedere al sito o che sono entrati dopo le ore 11:00 senza riuscire a completare il percorso. La richiesta va inoltrata via mail a info@artem.org entro il 26 aprile 2026, allegando copia del biglietto e i dettagli dell’acquisto. Il rimborso verrà elaborato entro trenta giorni lavorativi.

Diverse persone che avevano programmato la loro visita per la giornata di oggi, purtroppo non sono riuscite nei loro intento, magra consolazione il rimborso del biglietto. E la polemica intanto corre, soprattutto via social.