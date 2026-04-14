Capaccio Paestum, guasto improvviso alla rete idrica: scuole chiuse e rubinetti a secco

Un martedì mattina complesso per i cittadini di Capaccio Paestum. A causa di un’improvvisa interruzione dell’erogazione idrica su vasta scala, il Sindaco ha disposto con un’ordinanza d’urgenza la sospensione delle attività didattiche per la giornata odierna, 14 aprile 2026. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un guasto critico che sta interessando gran parte del territorio comunale, rendendo impossibile garantire i minimi requisiti igienico-sanitari all’interno dei plessi scolastici.

Lavori di somma urgenza in località La Pila

La problematica ha avuto origine nelle prime ore del mattino. Il Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, presieduto da Carmine Frunzo, ha infatti comunicato la necessità di intervenire con lavori di somma urgenza sulla condotta principale dell’acquedotto idropotabile in località La Pila. L’intervento ha comportato lo stop immediato del flusso idrico a partire dalle ore 7:00, coinvolgendo numerose zone del comune.

Le località colpite dal disservizio

Il blocco della distribuzione sta interessando i principali centri abitati e le aree rurali. Nello specifico, i disagi maggiori si registrano a Capaccio Scalo, Rettifilo, Cafasso, Laura, Borgonuovo e Torre di Mare. Non sono escluse dal disservizio nemmeno le località di Licinella, Spinazzo, Chiorbo, Tempa di Lepre, Gromola e Foce Sele. Secondo quanto comunicato dall’ente di bonifica, il servizio sarà regolarmente ripristinato solo nel tardo pomeriggio, una volta ultimate le operazioni di riparazione.

L’ordinanza sindacale e le scuole aperte

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione dal Consorzio acquisita al protocollo dell’Ente al n. 16060, ha firmato il provvedimento (RG. N. 51) che recita: “La sospensione temporanea delle attività didattiche e amministrative, la chiusura dei plessi scolastici per la giornata odierna”. Tuttavia, non tutto il comparto scuola è rimasto fermo. Restano infatti regolarmente operative le strutture situate in zone non interessate dal guasto: la Primaria Tempa San Paolo, la Secondaria e l’Infanzia di Scigliati e il Polo scolastico Capaccio Capoluogo. Per tutti gli altri istituti, la riapertura è prevista per la giornata di domani, salvo diverse comunicazioni ufficiali.