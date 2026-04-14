Salerno, Piazza della Libertà si colora di libri: il successo del flash mob “Paper Week”

Oltre 5.000 testi. Tutti libri raccolti nelle ultime settimane attraverso i centri mobili di Salerno Pulita, e che stamattina hanno creato l’enorme scritta “Paper Week” in Piazza della Libertà a Salerno. Grande successo per il flash mob promosso dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita. L’iniziativa rientra tra le manifestazioni della Settimana Nazionale della Carta di Comieco, per promuovere il riciclo di carta e cartone.

Creatività e partecipazione: la piazza diventa un set

Fin dalle prime ore della mattinata Piazza della Libertà si è riempita di studenti, associazioni, famiglie e cittadini che hanno partecipato con entusiasmo alla costruzione dell’opera collettiva realizzata con oltre 5.000 libri e materiali in carta riusati. La scenografia ideata dall’art director Gigi Pacifico ha trasformato la piazza in un set creativo a cielo aperto, mentre un drone ha documentato tutte le fasi dell’evento.

Book crossing e intrattenimento: il riuso in festa

Ma la giornata non si è fermata qui: la piazza si è poi trasformata in un vivace spazio di book crossing, aperto a tutti. Centinaia di persone hanno potuto scegliere, scambiare e portare via libri, contribuendo concretamente al riuso dei materiali. Grande partecipazione anche allo stand informativo di Salerno Pulita, animato dalla musica del dj Montefusco, gadget e attività per i presenti. L’azienda La Fonte ha inoltre offerto gratuitamente acqua e succhi per tutta la mattinata.

Il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni

Numerose le scuole coinvolte, tra cui il Convitto Nazionale Torquato Tasso, l’Istituto Smaldone, il Galilei-Di Palo, il Genovesi-Da Vinci, il Liceo Francesco Severi e il Santa Caterina-Amendola, insieme alle associazioni attive nei progetti di riuso come L’Abbraccio, La Crisalide e Ctg. Presente anche una delegazione di Ginnastica Salerno, che ha contribuito con una raccolta straordinaria di libri e con il supporto all’organizzazione del flash mob. L’evento è stato raccontato in diretta dai giovani giornalisti di PaperBoy con una redazione mobile sul posto.

«La straordinaria partecipazione di oggi – ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – conferma quanto la nostra comunità sia sensibile ai temi dell’economia circolare. Il riuso dei libri e dei materiali in carta, reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, dimostra che ogni gesto quotidiano può contribuire a costruire una città più sostenibile. Ringrazio scuole, associazioni e volontari per l’entusiasmo con cui hanno aderito: Salerno ha dimostrato ancora una volta di saper trasformare la cura dell’ambiente in un progetto condiviso».

Un bilancio positivo per l’ambiente

Un bilancio più che positivo: piazza piena, migliaia di libri recuperati e un forte messaggio di sostenibilità condiviso da tutta la città.