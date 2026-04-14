Cilento

Grave incidente sul lavoro a Gioi: operaio travolto da uno escavatore

Grave incidente sul lavoro a Gioi: un operaio di 38 anni resta incastrato sotto i cingoli di uno scavatore. Trasportato in elisoccorso a Salerno

Antonio Pagano
Eliambulanza

Paura questo pomeriggio a Gioi, dove un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 38 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato in alcune operazioni di scavo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un mezzo meccanico.

La dinamica del sinistro

L’incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio. La vittima stava operando nei pressi di uno escavatore quando è stata colpita dal movimento del veicolo, finendo con le gambe incastrate sotto i cingoli del pesante mezzo. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando i colleghi presenti e i residenti della zona, che hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorritori.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in elisoccorso

La macchina dei soccorsi si è attivata con estrema rapidità. Sul luogo dell’evento è giunta tempestivamente l’ambulanza del 118 della postazione di Gioi. Valutate le condizioni cliniche dell’operaio, apparse subito critiche a causa dei traumi riportati agli arti inferiori, i sanitari hanno richiesto il supporto aereo. Il malcapitato è stato quindi trasferito d’urgenza tramite elisoccorso all’ospedale di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti e gli interventi necessari.

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