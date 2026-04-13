Incidente a Padula Scalo: scontro auto-moto sulla SS19, ferito un giovane di Buonabitacolo

Attimi di apprensione nel pomeriggio a Padula Scalo, dove si è verificato un incidente stradale lungo la SS19 Nazionale. Il sinistro ha visto coinvolte un’autovettura e una moto, quest’ultima condotta da un giovane originario di Buonabitacolo.

Dinamica del sinistro e soccorsi

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha provocato la caduta del motociclista sull’asfalto. Il ragazzo ha riportato alcune ferite che, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

Il trasferimento in ospedale

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, dopo le prime cure prestate in loco, hanno disposto il trasferimento del giovane presso l’ospedale di Polla per gli ulteriori controlli e gli accertamenti del caso.