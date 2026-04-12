Campionati Regionali

La Battipagliese espugna il “Simeone” di Castelpoto: zebrette alla quinta vittoria consecutiva

La Battipagliese espugna il “Simeone” di Castelpoto per due reti ad uno al termine di un match tirato e molto equilibrato

Comunicato Stampa

Nella trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese espugna il “Simeone” di Castelpoto per due reti ad uno al termine di un match tirato e molto equilibrato. Zebrette alla quinta vittoria consecutiva. Senza Ripa e Cassese, mister Iuliano ripropone il solito undici con Abayian-Spagnuolo e Senatore a formare il tridente.

La partita

Il Castelpoto inizia forte rendendosi pericoloso da calcio piazzato in tre circostanze nei primi quindici minuti: al 2’ ci prova Sbordone ma Abayian è appostato sulla linea di porta e devia di testa in calcio d’angolo; al 7’ va Romano al tiro da calcio piazzato ma la sua traiettoria fa solo la barba all’incrocio dei pali e, infine, al 15’ sempre con Romano ma è ancora una volta Abayian sulla linea di porta di testa a salvare il risultato.

Al primo affondo la Battipagliese passa: siamo al 18’ quando a sinistra le zebrette fanno male con Olmos, appoggio centrale per Formicola che dal limite fa partire un rasoterra su cui nulla può Crecco. Passano dieci minuti e il Castelpoto trova il pari: Furno fa male sulla destra, serve al centro l’accorrente Martignetti che di prima intenzione calcia in modo vincente verso la porta.

Al 36’ Battipagliese vicina al nuovo sorpasso: Losasso mette palla al centro verso Senatore che sbaglia un calcio di rigore in movimento calciando alto da due passi. L’esterno bianconero si rifà con gli interessi al 5’ del secondo tempo quando Spagnuolo scodella una palla sul secondo palo con Senatore che si coordina con una rovesciata bellissima. Senatore giunto al decimo centro stagionale.

La Battipagliese difende bene e concede ai padroni di casa solo una conclusione sempre da calcio piazzato con Possimato (30’) che Trapani controlla bene.

Il tabellino

CASTELPOTO: Crecco, Guida (dal 20’s.t. Cioffi), Ruggiero (dal 20’s.t. Possemato), Furno, Lopez, Mendez, Romano P., Romano V. (dal 20’s.t. Befi), Martignetti, Stefanazzi, Sbordone (dal 29’s.t. Ginicolo). A disposizione: Iannotta, Chiacchio, Belloisi, Caprio, Capone. Allenatore: Maschio

BATTIPAGLIESE: Trapani, Camara, Olmos, Formicola, Senatore (dal 42’s.t. Salvador), Vitale (dal 25’s.t. Nuvoli), Fontanella, Losasso, Bisceglia, Abayian, Spagnuolo (dal 32’s.t. Suozzo). A disposizione: Marra, Santella, Paraggio, Garofalo, Curcio. Allenatore: Iuliano

RETI: 18’p.t. Formicola, 28’p.t. Martignetti, 3’s.t. Senatore; ARBITRO: Signor Andrea Masucci di Napoli; ASSISTENTI: Signor Ugo Maione di Napoli e signor Giuseppe Magnifico di Caserta; NOTE: Ammoniti: Ruggiero, Furno, Ginicolo, Formicola, Vitale e Fontanella.

Calci d’angolo: 7 a 1 per il Castelpoto. Recupero: 0’p.t. e 6’s.t.. Spettatori: 300 circa (settore ospiti chiuso per ordinanza comunale).

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