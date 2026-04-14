Castellabate, attività congiunta di Polizia Locale e Guardia di Finanza: chiuse due attività commerciali

Proseguono le attività di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale di Castellabate, guidata dal comandante Alberto Giorgio, nell’ambito delle operazioni finalizzate al rispetto delle normative vigenti e alla tutela della sicurezza urbana e del commercio locale.

L’intervento

Questa mattina, durante le operazioni effettuate lungo il Corso Matarazzo, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità a carico di due attività commerciali. In particolare, è emerso il mancato rispetto del regolamento comunale in materia di commercio, oltre alla presenza di occupazione abusiva di suolo pubblico.

Per entrambe le attività sono scattate le sanzioni previste dalla normativa, accompagnate dal provvedimento di chiusura immediata.

L’operazione ha visto anche il coinvolgimento della Guardia di Finanza, intervenuta per effettuare controlli sulla sicurezza dei prodotti esposti. A seguito delle verifiche, sono state sequestrate alcune merci risultate non conformi agli standard previsti.

Le attività rientrano in un più ampio piano di monitoraggio e controllo del territorio volto a garantire il rispetto delle regole, la tutela dei consumatori e la salvaguardia delle attività commerciali che operano nel rispetto della legalità.