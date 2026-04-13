Cronaca

Eboli, disagi in Viale Amendola: furgone senza freno a mano paralizza il centro

Momenti di caos in Viale Amendola: un furgone in retromarcia colpisce un'auto e paralizza la viabilità. Traffico in tilt nel centro cittadino. Leggi i dettagli

Antonio Elia

Disagi nel pomeriggio ad Eboli. Lungo il centralissimo Viale Amendola, il traffico è rimasto paralizzato a causa di un incidente singolare che ha messo in ginocchio la viabilità locale, attirando l’attenzione di numerosi passanti e residenti.

La dinamica dell’incidente e il blocco stradale

Secondo le prime ricostruzioni, un furgone lasciato in sosta si sarebbe improvvisamente mosso in retromarcia. La causa più probabile del movimento incontrollato sembra essere la mancata attivazione del freno a mano da parte del conducente. Il veicolo ha proseguito la sua corsa senza guida fino a terminare contro un’auto di grandi dimensioni che transitava o sostava nei paraggi.

L’impatto, pur avvenuto a velocità ridotta, ha posizionato i mezzi in modo tale da ostruire completamente la carreggiata. Il risultato è stato un blocco totale della sede stradale, rendendo impossibile il passaggio in uno degli snodi più frequentati del centro urbano.

Traffico in tilt e ripercussioni sulla viabilità

Le conseguenze per la circolazione sono state immediate e pesanti. In pochi minuti, le code si sono estese. Sul posto la polizia municipale.

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