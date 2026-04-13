Inclusione e cultura: Omignano accoglie “I pensieri di Marta” tra i banchi di scuola

La Scuola Primaria di Omignano si conferma presidio di civiltà e centro propulsore di riflessione sociale. Lunedì 13 aprile, alle ore 11:00, l’istituto ha ospitato un evento di profondo spessore culturale, ponendo l’accento sulla necessità di abbattere le barriere, fisiche e mentali, che ancora ostacolano la piena partecipazione sociale. La Dirigente Scolastica dell’Istituto “Da Vinci Visconti” ha accolto con entusiasmo la scrittrice Marta Russo, protagonista della presentazione del suo ultimo volume editoriale: “I pensieri di Marta. Una visione, un progetto, il libro”.

Un parterre istituzionale per l’accessibilità

L’iniziativa ha visto la partecipazione di figure chiave del territorio, a testimonianza della sinergia tra mondo della scuola e istituzioni locali. Erano presenti il vice sindaco del Comune capofila dell’Ambito Territoriale S8 di Vallo della Lucania, Tiziana Cortiglia, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, dott. Riccardo Coppola, la consigliera con delega all’istruzione Iolanda Molinaro e la dott.ssa Fausta Salvatore, referente del settore socio-sanitario del medesimo Ambito. La presenza delle autorità ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato ai temi dell’accessibilità, intesa non solo come adeguamento strutturale ma come reale inclusione civile.

Oltre il racconto: il manifesto di Marta Russo

Il libro presentato non è una semplice narrazione autobiografica, ma si configura come un vero e proprio manifesto programmatico. Marta Russo, già nota al grande pubblico come “influencer dell’accessibilità”, utilizza la propria esperienza personale per offrire una prospettiva inedita sulla disabilità motoria. Attraverso il volume, l’autrice invita i lettori a una trasformazione culturale profonda, proponendo sogni e soluzioni concrete per una società che non lasci indietro nessuno.

L’impegno di Marta Russo ha già ottenuto i massimi riconoscimenti istituzionali: lo scorso anno è stata nominata Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Un percorso di attivismo che prosegue con tappe di altissimo rilievo, come la recente convocazione alla Camera dei Deputati a Montecitorio per la presentazione della relazione annuale sull’attività dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Formare i cittadini del futuro

L’incontro con gli studenti ha rappresentato un momento di alta formazione umana. Educare le nuove generazioni all’empatia e alla consapevolezza dei diritti è apparso come l’obiettivo primario della giornata. In merito al valore educativo dell’iniziativa, è stato sottolineato come: “Portare queste tematiche tra i banchi di scuola è fondamentale per formare cittadini consapevoli e sensibili”. Il contributo di Marta Russo è stato definito una lezione di vita preziosa, capace di arricchire non solo il bagaglio degli alunni presenti, ma l’intera comunità del Cilento, promuovendo una visione del futuro basata sull’equità e sul superamento dei pregiudizi.