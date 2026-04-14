Cronaca

Caos in un ristorante di Eboli: litiga con la fidanzata e si accoltella, paura per un pregiudicato

Pomeriggio di follia in un noto ristorante di Eboli: un uomo con precedenti, dopo un'accesa lite con la compagna, si è inferto tre coltellate a scopo dimostrativo

Antonio Elia
Ospedale di Eboli

Domenica pomeriggio, intorno alle ore 15:00, un pregiudicato si trovava a pranzo in un noto ristorante di Eboli. Durante il pasto l’uomo ha consumato alcolici più volte, andando ben oltre i limiti della sobrietà. La situazione è degenerata quando la fidanzata, infastidita dal suo comportamento alterato, ha deciso di affrontarlo apertamente.

La lite e il gesto estremo

Tra i due è nata una discussione accesa. I toni si sono alzati rapidamente e, al culmine dello scontro, la donna ha comunicato la decisione di lasciarlo. A quel punto l’uomo, visibilmente alterato dall’alcol e dalla tensione del momento, ha estratto un coltello che portava con sé e si è colpito da solo davanti ai presenti.

I soccorsi e la dinamica

L’uomo si è inferto tre coltellate, colpendosi alla gamba e al braccio. Un gesto che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un carattere dimostrativo più che realmente autolesionista. Immediato l’intervento dei sanitari: «Quando è arrivato qui era più ubriaco che in fin di vita», hanno raccontato i primi soccorritori dell’ospedale, confermando lo stato di forte alterazione del soggetto.

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