Casal Velino riabbraccia la sua “piccola guerriera”: Teresa torna a casa dopo l’intervento al cuore

Dopo quattro lunghi mesi di degenza e un delicato intervento al cuore, la piccola Teresa sta finalmente per tornare a casa. La bimba, originaria di Casal Velino, era stata ricoverata all’ospedale Monaldi di Napoli per affrontare un complesso intervento chirurgico a causa di una cardiopatia congenita. Un percorso difficile, che ha messo a dura prova lei e la sua famiglia, ma che oggi lascia spazio alla gioia e alla gratitudine più profonda.

La forza di una madre e l’abbraccio del Cilento

Al suo fianco, in ogni istante, c’è stata la mamma Veronica, che non ha mai smesso di lottare e di credere nella forza della sua “Teresina”. In questi mesi, l’intero territorio del Cilento ha dimostrato un affetto straordinario: messaggi di speranza, iniziative di solidarietà e preghiere sono arrivati da tutto il comprensorio, unito nel sostenere la famiglia in questa battaglia per la vita.

Sabato la festa di bentornato a Velina

Per celebrare il suo atteso rientro, la zia Jessica ha organizzato una grande festa di benvenuto presso i locali parrocchiali della Chiesa di Sant’Antonio di Padova, a Velina di Castelnuovo Cilento. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026, alle ore 17:00. Sarà un momento di gioia collettiva per riabbracciare finalmente la “piccola guerriera”, un simbolo di coraggio che ha commosso l’intera comunità.