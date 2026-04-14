Furto a Eboli: vetri infranti in un parcheggio commerciale, l’appello della vittima

Attimi di rabbia e amarezza ieri sera a Eboli, dove si è verificato un furto nel parcheggio che serve diverse attività commerciali della zona. L’episodio è avvenuto intorno alle 20:30, quando ignoti hanno preso di mira un’auto in sosta approfittando dell’oscurità.

La dinamica del furto: vetro in frantumi e colpo lampo

I malviventi hanno agito rapidamente, mandando in frantumi il vetro posteriore del veicolo per poi impossessarsi di uno zaino lasciato all’interno. Secondo quanto riferito dal proprietario, dentro la borsa era custodito un notebook contenente “documenti personali e professionali di grande importanza”. L’uomo ha specificato che, nonostante il valore affettivo e lavorativo dei dati, il dispositivo elettronico in sé era di scarso valore commerciale.

L’appello sui social e la ricompensa

A rendere noto l’accaduto è stato lo stesso proprietario attraverso i social network, dove ha raccontato la dinamica del furto e lanciato un appello accorato per cercare di recuperare il computer. Nel messaggio, l’uomo ha dichiarato di essere “disposto a offrire una ricompensa a chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento del dispositivo”.

Sicurezza e prevenzione nelle aree di sosta

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree di parcheggio, soprattutto nelle ore serali. L’accaduto funge da amaro promemoria per i cittadini: l’invito resta quello di non lasciare mai oggetti di valore incustoditi all’interno dell’abitacolo, per evitare di attirare l’attenzione di malintenzionati.