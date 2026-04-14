Cronaca

Furto a Eboli: vetri infranti in un parcheggio commerciale, l’appello della vittima

Colpo lampo ieri sera a Eboli: ladri spaccano il lunotto di un'auto per uno zaino. Il proprietario lancia un appello sui social: "Offro ricompensa per il mio notebook"

Antonio Elia

Attimi di rabbia e amarezza ieri sera a Eboli, dove si è verificato un furto nel parcheggio che serve diverse attività commerciali della zona. L’episodio è avvenuto intorno alle 20:30, quando ignoti hanno preso di mira un’auto in sosta approfittando dell’oscurità.

La dinamica del furto: vetro in frantumi e colpo lampo

I malviventi hanno agito rapidamente, mandando in frantumi il vetro posteriore del veicolo per poi impossessarsi di uno zaino lasciato all’interno. Secondo quanto riferito dal proprietario, dentro la borsa era custodito un notebook contenente “documenti personali e professionali di grande importanza”. L’uomo ha specificato che, nonostante il valore affettivo e lavorativo dei dati, il dispositivo elettronico in sé era di scarso valore commerciale.

L’appello sui social e la ricompensa

A rendere noto l’accaduto è stato lo stesso proprietario attraverso i social network, dove ha raccontato la dinamica del furto e lanciato un appello accorato per cercare di recuperare il computer. Nel messaggio, l’uomo ha dichiarato di essere “disposto a offrire una ricompensa a chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento del dispositivo”.

Sicurezza e prevenzione nelle aree di sosta

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree di parcheggio, soprattutto nelle ore serali. L’accaduto funge da amaro promemoria per i cittadini: l’invito resta quello di non lasciare mai oggetti di valore incustoditi all’interno dell’abitacolo, per evitare di attirare l’attenzione di malintenzionati.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.