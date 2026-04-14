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Cantieri sulla Cilentana: ripresi i lavori di pavimentazione tra Omignano e Vallo della Lucania

Riprendono i lavori di pavimentazione sulla SS18VAR Cilentana. Mercoledì 15 aprile chiuso lo svincolo di Vallo Scalo. Senso unico alternato a Lustra fino a maggio

Ernesto Rocco
Semaforo Cilentana Omignano

Conclusa la breve parentesi delle festività pasquali, tornano operativi i cantieri per il rifacimento del manto stradale lungo la strada statale 18VAR “Cilentana”. Come precedentemente pianificato da Anas, gli interventi di nuova pavimentazione stanno interessando il delicato tratto compreso tra i comuni di Omignano e Vallo della Lucania, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e comfort per l’utenza stradale.

Chiusura temporanea dello svincolo di Vallo Scalo il 15 aprile

L’avanzamento del cronoprogramma tecnico comporterà una modifica temporanea alla viabilità nella giornata di mercoledì 15 aprile. Nello specifico, per consentire le operazioni in quota e sul piano viabile, tra le ore 8.00 e le ore 18.00 si renderà necessaria la chiusura delle rampe dello svincolo di Vallo Scalo (al km 126,600). L’interdizione riguarderà sia il traffico in uscita che quello in entrata da e per Salerno. Anas ha confermato che l’opportuna segnaletica verrà installata in loco per guidare la circolazione verso gli svincoli precedenti o successivi.

Senso unico alternato nel comune di Lustra fino a maggio

Contemporaneamente alle operazioni sullo svincolo, proseguono senza sosta le attività che interessano il territorio comunale di Lustra. Per garantire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza, sull’asse principale è stato istituito il senso unico alternato. Tale dispositivo di traffico resterà attivo per un’estensione massima di 500 metri e sarà operativo esclusivamente nei giorni feriali, precisamente dalle ore 7.00 del lunedì fino alle ore 18.00 del venerdì. Stando a quanto comunicato dall’ente gestore, questa limitazione accompagnerà i pendolari e i viaggiatori fino alla fine del mese di maggio.

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