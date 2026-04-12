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Cilentana, nuovi lavori a Vallo Scalo: chiusure programmate il 15 aprile

Attenzione automobilisti: mercoledì 15 aprile chiusure sulla SS 18 Var Cilentana presso lo svincolo di Vallo Scalo. Ecco gli orari e i percorsi alternativi consigliati

Chiara Esposito
Cilentana

Nuova chiusura lungo la Cilentana. Dopo l’apertura prevista per il periodo pasquale, Anas ha programmato per mercoledì 15 aprile 2026, dalle 8:00 alle 18:00, un intervento di messa in sicurezza della carreggiata stradale nel tratto compreso tra il km 126+425 e il km 126+679, in corrispondenza dello svincolo di Vallo Scalo.

Detagli sulle rampe interdette e limitazioni al traffico

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà disposta la chiusura della rampa in entrata in direzione Agropoli/Salerno e della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Agropoli/Salerno, lungo la SS 18 Var Cilentana, all’altezza del km 126+600 circa.

Segnaletica stradale e percorsi alternativi

La segnaletica di preavviso sarà installata in più punti strategici: per chi viaggia da Agropoli/Salerno, l’avviso di chiusura sarà posizionato prima degli svincoli di Perito e Omignano.

Per chi intende immettersi sulla Cilentana da Vallo Scalo verso Agropoli/Salerno, sarà indicata la chiusura dell’ingresso e lo svincolo alternativo consigliato di Omignano. La chiusura interesserà tutti gli utenti e potrebbe generare rallentamenti lungo la tratta.

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