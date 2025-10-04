Promozione: l’Agropoli ribalta la Juventude Stabia e conquista i tre punti

Una doppietta di Rabbeni e un gol di D’Avella regalano la vittoria ai delfini

A cura di Alessandro Pippa

Grande prova di carattere per l’Agropoli, che dopo essere passata in svantaggio riesce a rimontare e battere la Juventude Stabia per 3-1, grazie alla doppietta di Rabbeni e al sigillo finale di D’Avella.

La gara

Il match si apre con gli ospiti subito pericolosi: un cross dalla sinistra pesca Vecchione al centro dell’area, abile a battere Stasi e portare avanti la Juventude Stabia. La reazione dell’Agropoli è immediata e all’1 a 1 ci pensa Rabbeni, servito perfettamente da Capozzoli, che insacca senza esitazioni.

Sull’onda dell’entusiasmo, i padroni di casa completano la rimonta ancora con Rabbeni, sempre su assist di Capozzoli, autore di una prestazione da incorniciare. Nel finale di primo tempo, Iorio ha l’occasione per il tris, ma il portiere ospite si supera e mantiene a galla la sua squadra.

La ripresa

Nella ripresa l’Agropoli torna in campo con un atteggiamento aggressivo, sfiorando più volte la terza rete con Tedesco e ancora con Rabbeni. La Juventude Stabia appare stanca e poco reattiva, e i cambi operati da mister Turco fanno la differenza: in una mischia in area, D’Avella trova il varco giusto e firma il 3-1 che chiude virtualmente i giochi.

Nel finale i delfini gestiscono senza affanni e vanno anche vicini al poker, ancora con D’Avella. Finisce 3 a 1 ed ora testa alla Coppa. Mercoledì al Guariglia arriva il San Gregorio. .

