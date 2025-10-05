Altro pareggio per la Gelbison sul campo del Castrum Favara

Termina a reti inviolate la sfida tra Castrum Favara e Gelbison, disputata allo stadio “Bruccoleri” di Favara. Una gara combattuta, dura nei contrasti e povera di vere occasioni da gol.
La gara
Nel primo tempo è la formazione di casa a partire con maggiore determinazione, cercando di imporre il proprio gioco e mantenere il predominio territoriale, senza però riuscire a concretizzare in fase offensiva.
Nella ripresa la Gelbison cresce, anche grazie ai cambi effettuati dalla panchina. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Ferreira, che avrebbe la chance di regalare i tre punti ai rossoblù, ma l’attaccante brasiliano manca di lucidità al momento decisivo e spreca l’opportunità.
Per la Gelbison si tratta del secondo pareggio consecutivo: un altro piccolo passo in avanti in classifica, ma serve maggiore concretezza per ambire a posizioni più ambiziose.