Altro pareggio per la Gelbison sul campo del Castrum Favara

Diverse occasioni per le due squadre ma nessun goal. Finisce in parità

A cura di Alessandro Pippa

Termina a reti inviolate la sfida tra Castrum Favara e Gelbison, disputata allo stadio “Bruccoleri” di Favara. Una gara combattuta, dura nei contrasti e povera di vere occasioni da gol.

La gara

Nel primo tempo è la formazione di casa a partire con maggiore determinazione, cercando di imporre il proprio gioco e mantenere il predominio territoriale, senza però riuscire a concretizzare in fase offensiva.

Nella ripresa la Gelbison cresce, anche grazie ai cambi effettuati dalla panchina. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Ferreira, che avrebbe la chance di regalare i tre punti ai rossoblù, ma l’attaccante brasiliano manca di lucidità al momento decisivo e spreca l’opportunità.

Per la Gelbison si tratta del secondo pareggio consecutivo: un altro piccolo passo in avanti in classifica, ma serve maggiore concretezza per ambire a posizioni più ambiziose.

