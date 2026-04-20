Cilento in Volo: il 25 aprile tra adrenalina e natura con il nuovo format “Volo + Trekking”

Si rinnova e si amplia l’offerta di Cilento in Volo, che dopo l’avvio della stagione 2026 torna a proporre un evento di richiamo per il turismo esperienziale nel Cilento. L’appuntamento è fissato per il 25 aprile, con una formula aggiornata che punta sull’integrazione tra attività outdoor e valorizzazione del territorio.

Il nuovo format: tra cielo e terra

La novità principale è rappresentata dal lancio del format “Volo + Trekking”, un’esperienza che combina il volo in zipline – già elemento distintivo dell’iniziativa – con percorsi escursionistici immersi nella natura. Un’offerta che intercetta la crescente domanda di turismo attivo e sostenibile, capace di coniugare emozione, benessere e scoperta dei luoghi.

Intrattenimento e musica dal vivo

L’evento prevede inoltre momenti di intrattenimento con musica dal vivo e DJ set, contribuendo a creare un’atmosfera dinamica e attrattiva per un pubblico ampio: dagli appassionati di sport all’aria aperta ai visitatori interessati a vivere il territorio in modo autentico.

Sinergie per il territorio: il ruolo di Cilentomania

Anche per il 2026 viene confermata la presenza dell’Infopoint Cilentomania, che rinnova la propria partecipazione credendo fortemente nella collaborazione tra realtà locali come leva fondamentale per la promozione e la valorizzazione del territorio. Il presidio offrirà supporto informativo ai visitatori e orientamento alla scoperta delle principali attrazioni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Obiettivo: turismo esperienziale e destagionalizzazione

“Cilento in Volo” si inserisce così in un più ampio percorso di valorizzazione territoriale, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento del Cilento come meta di riferimento per il turismo esperienziale e naturalistico, favorendo al contempo la destagionalizzazione dei flussi e lo sviluppo economico locale.