Serie D, Gelbison alla ricerca della continuità: in trasferta con il Castrum Favara

È una Gelbison dai due volti quella vista in queste prime 5 giornate di campionato. Una squadra capace di scrivere la storia, reggendo l’urto di uno stadio e di un avversario di un’altra categoria come la Reggina, ma poi anche di inciampare tra le mure amiche contro il Milazzo in superiorità numerica. Mister Carcione ora chiede continuità e maturità ai suoi in vista del prossimo impegno contro il Castrum Favara.

La sfida

I rossoblù si presentano all’incontro da favoriti sulla carta e con la possibilità, complice diversi importanti scontri diretti di giornata, di agganciare anche la vetta della classifica in caso di risultati positivi dagli altri campi e di vittoria in quel di Favara. Un’occasione senza dubbio da non perdere per la formazione di Vallo della Lucania che, però, deve fare i conti con il ruolino di marcia degli avversari. Il Castrum Favara infatti, se in trasferta fa fatica, davanti al proprio pubblico dà sempre il meglio di se riuscendo ad ottenere due vittorie consecutive in altrettante partite. Servirà, dunque, massima concentrazione per capitan Liurni e compagni. Una prova di forza necessaria in un campionato difficile da analizzare in questo avvio, equilibrato e che ancora non sembra poter avere un padrone definitivo.