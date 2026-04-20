Viggiano e Corleto Monforte: Rinnovato il Patto di Amicizia nel Segno della Madonna Nera

Nella giornata di ieri, il Comune di Corleto Monforte ha ospitato un significativo incontro istituzionale che ha visto la partecipazione della comunità viggianese. L’iniziativa ha rappresentato il secondo momento ufficiale di confronto tra le due realtà, finalizzato al rinnovo del patto di amicizia già sottoscritto nella “Città di Maria” il 24 agosto 2025, alla presenza delle rispettive autorità civili e religiose.

Il legame tra i due borghi affonda le proprie radici in un comune patrimonio culturale e in una consolidata tradizione religiosa. Al centro di questo rapporto vi è la storica devozione del popolo corletano verso la Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano, un elemento identitario e spirituale profondamente condiviso.

Il programma della giornata: fede e cerimoniale istituzionale

La giornata si è articolata in due momenti principali. In mattinata, dopo la celebrazione religiosa nel Santuario di Santa Maria della Selice, sono stati rivolti i saluti istituzionali alle due comunità riunite. Successivamente, presso il Salone delle Feste e a seguito del pranzo comunitario, si è svolta la cerimonia ufficiale di rinnovo del patto.

Durante l’evento, caratterizzato da un cordiale scambio di doni, il Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, ha espresso profondo apprezzamento verso i padroni di casa per l’accoglienza e l’impeccabile organizzazione. Cicala ha auspicato che questo legame possa tradursi in costanti occasioni di collaborazione e crescita per entrambi i territori.

Le autorità presenti e i prossimi appuntamenti

Alla cerimonia hanno preso parte figure chiave delle due amministrazioni e del tessuto associativo:

Amedeo Cicala , Sindaco di Viggiano;

, Sindaco di Viggiano; Filippo Ferraro , Sindaco di Corleto Monforte;

, Sindaco di Corleto Monforte; Don Domenico Rossi , parroco di Corleto Monforte;

, parroco di Corleto Monforte; Don Paolo D’Ambrosio , rettore del Santuario di Viggiano;

, rettore del Santuario di Viggiano; Adriana Capo , Presidente della Pro Loco di Corleto Monforte;

, Presidente della Pro Loco di Corleto Monforte; Nicola Fruguglietti Reale, Presidente della Pro Loco di Viggiano.

Il percorso di condivisione continuerà a breve: domenica 3 maggio, le due comunità si ritroveranno a Viggiano in occasione del suggestivo pellegrinaggio di ascesa al monte della Madonna Nera, per onorare e rinnovare una tradizione secolare.