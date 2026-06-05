Salerno, lite in strada dopo una cerimonia: arrestato un uomo per maltrattamenti all’ex moglie

La Polizia di Stato di Salerno ha tratto in arresto un uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante della Questura locale, intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione che indicava una violenta lite in strada in cui erano coinvolte più persone. L’episodio si è verificato nella serata dello scorso 31 maggio.

La ricostruzione della vicenda e l’aggressione

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso, la situazione è degenerata a causa di un acceso diverbio tra due ex coniugi, legalmente separati. I due avevano preso parte a una cerimonia familiare e stavano facendo rientro a bordo della stessa autovettura quando è scoppiata la discussione.

Nel corso della lite, l’indagato avrebbe colpito l’ex moglie sferrandole un pugno al volto, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e il conseguente provvedimento di arresto.