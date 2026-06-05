Cronaca

Salerno, lite in strada dopo una cerimonia: arrestato un uomo per maltrattamenti all’ex moglie

La Polizia di Stato di Salerno ha arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia dopo una violenta lite in auto con l'ex moglie, culminata con un'aggressione

Ernesto Rocco
Polizia

La Polizia di Stato di Salerno ha tratto in arresto un uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante della Questura locale, intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione che indicava una violenta lite in strada in cui erano coinvolte più persone. L’episodio si è verificato nella serata dello scorso 31 maggio.

La ricostruzione della vicenda e l’aggressione

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso, la situazione è degenerata a causa di un acceso diverbio tra due ex coniugi, legalmente separati. I due avevano preso parte a una cerimonia familiare e stavano facendo rientro a bordo della stessa autovettura quando è scoppiata la discussione.

Nel corso della lite, l’indagato avrebbe colpito l’ex moglie sferrandole un pugno al volto, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e il conseguente provvedimento di arresto.

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