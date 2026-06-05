Tumore al pancreas metastatico, una nuova terapia aumenta la sopravvivenza al 53% a un anno. Pellegrino: «studio importante»

Il panorama della ricerca oncologica registra un avanzamento significativo nel contrasto al tumore del pancreas in fase metastatica, storicamente considerato una delle neoplasie più aggressive e complesse da gestire. I risultati di uno studio internazionale, presentati a Chicago durante il principale congresso mondiale di oncologia, tracciano un nuovo percorso terapeutico. A commentare la portata di questi dati è il chirurgo oncologo Tommaso Pellegrino, che evidenzia l’importanza dell’innovazione scientifica per i pazienti colpiti da questa patologia in stadio avanzato.

I risultati dello studio e l’efficacia del nuovo farmaco

I dati emersi dalla sperimentazione clinica indicano un incremento della sopravvivenza a dodici mesi dall’inizio della terapia. Nello specifico, il 53% dei pazienti trattati con la nuova molecola è risultato in vita a un anno, a fronte del 17% registrato tra coloro che hanno ricevuto la chemioterapia tradizionale. Questo divario statistico suggerisce un potenziale cambiamento nella gestione clinica della malattia, offrendo risposte più efficaci rispetto agli standard terapeutici precedenti.

“Si tratta di un passo avanti significativo nella lotta al tumore del pancreas in fase avanzata”, ha spiegato Pellegrino. “Lo studio rappresenta un inizio importante e apre una nuova prospettiva terapeutica per pazienti che, fino ad oggi, avevano opzioni molto limitate”.

Verso la cronicizzazione della patologia tumorale

L’introduzione di questa strategia farmacologica si inserisce in un orientamento scientifico più ampio, il cui scopo è modificare l’evoluzione delle neoplasie in fase avanzata. L’obiettivo principale non si limita all’estensione dell’aspettativa di vita, ma mira a trasformare condizioni cliniche acute e severe in patologie gestibili nel lungo periodo.

“Questa nuova strada terapeutica va proprio nella direzione della cronicizzazione della malattia, che rappresenta oggi uno dei più grandi obiettivi del mondo scientifico”, ha sottolineato il chirurgo oncologo, evidenziando come il controllo prolungato della patologia costituisca il traguardo fondamentale della medicina moderna.